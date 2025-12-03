毒貼紙甲醛超標害3歲女童爛臉　醫生揭這些網紅玩具都有毒：別買

近日，湖南一名3歲女童因臉上貼節日裝飾貼紙，臉部右側出現明顯紅斑，就醫後確診為急性接觸性皮炎。貼貼紙為何會導致急性接觸性皮炎？又該如何避免？



「毒貼紙」致3歲女童患急性接觸性皮炎

11月24日上午，湖南省兒童醫院皮膚科診室裏，一名3歲女童右側臉頰有明顯的紅斑。據了解，女童所在的幼兒園為籌備節日活動，老師們從某電商平台購買了一批貼紙，貼在孩子臉部。

當晚，家長發現女童右側臉頰出現輕微紅斑，誤以為是暫時刺激未予重視。然而，接下來的幾天，紅斑迅速擴大，紅腫加劇並冒出水皰，水皰破潰後形成結痂。醫生確診，女童患上了急性接觸性皮炎。

接診醫生解釋，因為兒童皮膚屏障功能尚未發育完善，角質層薄、含水量高，因此抵抗力較弱。而一些平台銷售的裝飾貼紙為保證粘性和鮮豔度，可能會在其中添加甲醛、重金屬或致敏性香精等成分，直接接觸面部皮膚後，極易引發過敏。

對此，醫生提醒：近年來，因裝飾貼紙、紋身貼等引發的兒童接觸性皮炎病例逐年增多，尤其在幼兒園和小學群體中高發。



建議家長和幼教機構注意以下幾點：

1. 選擇正規產品

優先選擇有明確廠名廠址、標註「兒童專用」和安全認證標誌的產品，避免購買低價「三無」產品。

2. 提前皮膚測試

使用前可在耳後或手臂內側做測試，觀察是否有過敏反應。

3. 控制粘貼時間

貼紙粘貼時間建議不超過4小時。取下時避免暴力撕扯。

4. 及時處理不適

如出現紅斑等症狀，應立即取下貼紙，用清水清洗；如症狀持續或加重應及時就醫，切勿自行用藥。

家長注意！這些兒童玩具也暗藏風險

除了貼紙，我們熟知的一些兒童玩具同樣可能存在安全風險。

紋身貼、橡皮印章、印油

這類玩具可能存在鄰苯二甲酸酯和多環芳烴超標的情況。

鄰苯二甲酸酯是一類常見的、高效廉價的增塑劑，可經口鼻、呼吸道、皮膚吸收。有研究表明，鄰苯二甲酸酯在動物和人體中起着類似雌性激素的作用，可能干擾內分泌系統，影響兒童性發育。而多環芳烴則是一類化學致癌物。

兒童地墊（爬爬墊）

為了使塑料發泡，增加柔韌性，一些不法商販在生產地墊過程中會加入過量的甲酰胺，過量的甲酰胺像甲醛一樣，會長期緩慢揮發。

甲酰胺，也叫氨基甲醛，對皮膚、眼睛和呼吸道等有一定刺激作用，可能引起過敏，吸入則會損傷神經系統，並有致癌風險。

「史萊姆」水晶泥等「泥」類玩具

五顏六色、觸感柔軟、能變換各種形狀，還可以用來吹泡泡、畫畫的「水晶泥」「史萊姆」「泡泡泥」「棉花泥」等，深受小朋友們的喜愛。但其實，它們是由許多化學物質製作而成，「泥」裏含有一種可能危害健康的物質——硼砂。

硼砂對人體健康的危害極大，短時間內過量攝入，會出現噁心、嘔吐、憂鬱、驚厥、皮膚潮紅、循環衰竭等症狀。

如何挑選玩具？這些細節要注意

兒童與玩具朝夕相伴，直接關係兒童健康。日常選購玩具時，應注意以下三點：

1、選擇正規渠道

選擇正規渠道，如大型超市、品牌玩具店或官方認證的網店等，避免購買「三無」產品，即無廠名、廠址、產品合格證。

2、注意標識

要認準「3C認證」和「GB6675」安全標準。

3、全面「檢查」玩具

用手觸摸玩具表面，確保無尖角、毛刺、鋭邊，避免劃傷孩子皮膚；

對於有小配件的玩具，輕揪一下，看配件是否牢固，以防孩子誤食；

檢查玩具的各種傳動裝置，如玩具車的齒輪、鏈條等，應遮蔽在外殼裏面，不能有縫隙，防止夾傷手指；

避免購買顏色過於鮮艷、有刺鼻氣味的玩具；

此外，建議兒童在家長監護下玩耍，教育孩子養成良好的衛生習慣，玩耍後及時洗手，避免「病從口入」。



