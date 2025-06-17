消委會測試3款泥膠玩具含可致敏防腐劑 即看泥膠及黏土選購建議

泥膠和黏土玩具因其可塑性，能讓兒童在玩樂過程中發揮創意，同時訓練手部肌肉而廣受歡迎。不過，並非所有泥膠和黏土都能保證百分百安全。消委會昨日（16日）發表月刊，測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。面對市面上售賣含致敏物料的貨品，家長又應該如何選擇泥膠及黏土玩具？



消委會昨日（16日）發表第584期《選擇》月刊，當中測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，包括6款小麥泥膠、3款米泥膠，及6款黏土樣本，售價由12元至128元不等。測試結果發現，共有10款樣本的總評獲4.5分或以上，包括不同價格的樣本，反映平貴也有好選擇，其中有7款的泥膠和黏土產品的總評分更是滿分，3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。市面上的泥膠和黏土玩具各有千秋，家長選擇時應細閱其物料來源，再作購買。

消委會測試了市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。(馮譪怡 攝)

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消費者可根據產品名稱初步了解其特性

坊間的泥膠和黏土玩具五花八門，各位家長在購買時又應該如何選擇？消費者可根據泥膠和黏土玩具產品的名稱，初步了解其特性。消委會指出，一般來說，小麥泥膠以小麥麵粉作為材料；米泥膠以米麵粉作為材料。如果產品的使用對象為幼童，家長最好購買聲稱無毒和不含致敏物質的產品。

使用泥膠和黏土建議

1. 細閱並遵從泥膠和黏土玩具上的適用年齡、注意事項和警告字句。

2. 兒童玩樂時應由家長或其他成年人陪同，並確保兒童不會誤服泥膠或黏土。

3. 把玩前後應徹底清洗雙手。

4. 玩樂時避免讓泥膠或黏土接觸眼睛和口部等。如手部有傷口，不宜使用該等玩具。如出 現皮膚敏感或不適，應立即停止使用。

5. 每次玩樂後，把泥膠或黏土放回原包裝盒或 密封容器內，以免受環境污染，並存放於陰涼處避免變乾或變硬。當泥膠或黏土沾有灰塵或毛髮時，應該棄掉。

6. 如兒童在使用泥膠或黏土期間曾經患有傳染病，或者曾多人一起使用同一泥膠或黏土，宜於使用後棄掉，減低傳播病菌的風險。