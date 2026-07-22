孕婦玩具可打開孕肚羊膜囊擠出胎兒　逼真玩法掀爭議網民反應兩極

市面上的人偶玩具款式日新月異，小朋友很容易便能找到心水主題款式。不過，近日英國一款玩具人偶引起爭議，兒童可打開人偶隆起的孕肚，取出裡面的胎兒玩偶。玩具隨即引起網民熱議，有人質疑設計是否適合兒童，亦有人表示支持，認為能有助孩子了解分娩過程。



孕婦人偶設可拆孕肚 可從羊膜囊取出胎兒

玩具公司ZURU Toys推出一款名為「迷你媽媽與寶寶驚喜娃娃」（Mini Mom & Baby Surprise Doll）的人偶套裝，以19.99英鎊發售。套裝包含一個孕婦人偶、嬰兒人偶、迷你圍兜、迷你手袋、5件主題嬰兒配件。

這款人偶有可拆卸的孕肚，打開後裡面有一個透明軟囊，藏著一個蜷縮的嬰兒玩偶，軟囊內亦裝有看似黏液的液體。兒童擠壓羊膜囊時，裡面的胎兒玩偶會隨之滑動，只要拉緊外層羊膜囊形成小孔，便可將胎兒從小孔推出，模擬嬰兒出生的過程。取出嬰兒玩偶後，人偶隆起的孕肚便會立即回復平坦。

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示範片引發爭議網民反應兩極

Smyths Toys在社交平台展示這款玩具的玩法，片段引起關注，有不少網民留言表達看法，有人嘲諷：「一如所料，Ken不在場見證孩子出生。」，亦有人批評玩具毫不現實，認為分娩後孕肚竟能立即回復平坦，完全沒有呈現產後恢復過程，笑稱一定是由男性設計。

不過，亦有不少人持正面看法，指外界對這款玩具反應過度，認為分娩是人類自然的生命過程，也是生物學的一部分，不應將此視為禁忌，而這玩具有助孩子認識懷孕及分娩過程，有教育意義。