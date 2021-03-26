復課｜教育局宣布復活節假後　中小學幼稚園放寬至三分二學生回校

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-26 13:18

教育局於2月宣布，農曆新年假期後可以有不多於三分之一學生恢復面授課堂後，確診個案保持於低水平，不少家長和教育界人士都希望教育局可以盡快根據現時疫情放寬復課安排。教育局局長楊潤雄終在今（26日）公布有關復活節假期後的新安排，假期後學校可不多於三分之二學生恢復面授課堂。

教育局今日（26日）公布所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校復活節假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。

至於每天的授課時間，中學方面，學校可安排個別級別的學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂，而學校不可安排同一級別學生進行全日課堂，避免學生出外用膳。小學方面，學校可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂。

幼稚園方面，上午班／下午班的幼稚園可安排個別級別的學童分別於上午／下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安排個別級別的學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。

窗市居發言人續指，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，教育局會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，疫情下很多課外活動都暫停，建議當局考慮放寬下午時段，讓學生回校參與非接觸式的活動，例如羽毛球、乒乓球等，讓學生下午下課後參加。

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