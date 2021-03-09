不想連續兩年取消　小學搞網上運動會　構思安全項目務求全校參與

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-09 21:00

自從上年農曆新年假後因疫情而停課開始，學校的各項大型活動便統統告吹，仁濟醫院蔡衍濤小學也在當時果斷決定取消運動會，但當初誰也沒料到疫情會持續至今，踏入新學年，學校不忍同學再次失去大型活動的機會，於是構思了三個同學能在家中競技的活動，舉行了史無前例的「網上運動會」！

網上運動會一樣可全校參與

仁濟醫院蔡衍濤小學陳淑兒校長指，自上年12月便一直在考慮運動會舉辦的可能性，校長一直都不希望取消，但疫情瞬息萬變，只能一直觀察。最終，本來在3月4日舉行的運動會仍難以實體形式舉行，但又不忍同學再次失去大型活動的機會，因此便構思了這個可全校師生參與的網上運動會。

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為了全校同學都能在安全的情況下參與，活動必定不能太劇烈，最終落實了三項比賽項目，分別為：跳繩、平衡力及仰臥起坐，其中跳繩項目如同學家居環境受限不能現場參與，更可改為錄影形式爭奪錄影組冠軍，因此只要同學願意參賽，總有項目能參與其中。

比賽形式亦十分簡單，跳繩現場組及錄影組均為限時１分鐘，以次數較量；平衡力則挑戰三個難度的單腳站立動作，盡能力堅持到最後的同學獲勝；仰臥起坐以四位同學一組以接力形式舉行，每位同學需做三十下，最快完成組別獲勝。

運動會細節做足 同學螢幕前打氣相映成趣

作為運動會啦啦隊又怎能缺少？在運動會前，每班同學也練習好與班主任共同創作的打氣口號與動作，當運動會正式開始後，每班也有機會展示成果，爭奪啦啦隊大賽冠軍！

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比賽過程十分認真，儀式感亦做到足，由老師點名參賽同學姓名，準備好後在老師的一聲令下開始動作，由體育老師或班主任核實成績，在等候的同學在螢幕前也沒有閒着，一邊觀賞同學的表現一邊為他們吶喊助威，是疫情下寶貴的畫面。

舉辦成功絕不容易 家長支持校方決定

要舉行網上運動會其實絕不容易，首先要思考的便是安全問題，正常的體育活動下，體育老師為負責人，需對學生安全負責，從現實層面說，即使萬一有意外發生，保險賠償也會受理，但網上運動會則超出了老師能控制的範圍，因此學校在構思項目上花了很多功夫，確保項目的安全性，同時舉行前亦發出通告，所有活動必須家長陪同進行。

仁濟醫院蔡衍濤小學家長魏小姐表示，自疫情爆發而來，小朋友已失去了很多他們期待的活動，自己女兒上年也失去了去澳洲交流的機會，十分可惜。當初知道學校要舉行網上運動會都十分支持，更認識不少家長為了讓小朋友能參與，特意請假陪同，皆因要在家長陪同下才能參賽。

魏小姐女兒思雅今年五年級，她十分幸運地被邀請作運動會開幕表演嘉賓，每次回校練習後都不想回家，她直言：「希望疫情快點過去，這兩年的校園生活好似空白了一部分。」

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