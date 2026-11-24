深圳市衞健委警告，納米海綿不要用於洗碗碟，每磨損一克的納米海綿，就會釋放出約650萬個微塑膠微粒。若有殘留到餐具表面，或經消化道（隨食物、飲水）攝入人體，並可能引發腸道發炎或細胞損傷。



衞健委嚴正警告勿用納米海綿洗碗！恐吞入微塑膠損害腸道

根據深圳市衞健委 11 月 22 日發布的科普提醒，呼籲市民切勿使用俗稱「魔力擦」或「魔術海綿」的納米海綿清洗碗碟與餐具。根據官方引述的學術實驗數據，這類由密胺樹脂（三聚氰胺-甲醛樹脂，英文：Melamine resin / Melamine foam）發泡製成的泡綿，在日常擦拭磨損過程中，每消耗1克便會釋放出約650萬根微塑膠纖維。

每磨損一克釋出約650萬個微塑膠微粒 或引發腸道發炎

納米海綿洗碗的主要風險在於磨損釋放的微塑膠纖維（每克約 650 萬根）附著於餐具，經消化道（隨食物、飲水）攝入人體，並可能引發腸道發炎或細胞損傷。

深圳衞健委提醒，納米海綿只能清洗非食品接觸區域，使用時亦要戴上手套，同時也不要在家中大量囤積，以免甲醛超標。如果用於餐具，必須用清水沖洗至少3次。而最佳的洗碗碟做法，也是使用普通洗碗棉及絲瓜布等清潔用品為佳。

科技海綿有效去污成家居清潔好物 去污背後代價或影響健康

納米海綿軟身但硬度高，其蜂窩型結構能夠磨走污垢，就如砂紙一樣。而它近年被喻為熱門家居清潔好物，不論是霉菌、油漬、筆漬等，透過海綿凹凸表面就能將污漬磨走，期間更不用外加清潔劑，成為家庭主婦的喜愛好物。

按上述研究來看，或是用來清潔非食品接觸區域較佳。若然用來清潔家居的話，也是戴上手套，避免直接用手接觸科技海綿。

網絡瘋傳「魔術擦」美白牙齒？牙醫警告：磨損琺瑯質兼吞致癌物

產品聲稱只需在牙齒表面輕輕擦拭，便能去除污漬，更標榜兒童可用。不少網民分享實測影片，可見經擦拭後，牙齒表面的污跡逐漸黏附在擦膠上，使用後牙齒看起來明顯變白，快速見效。亦有家長分享小朋友使用產品的過程，表示原本明顯的牙漬的確減淡不少。

不過，牙科醫生伍裕彤指出，這款工具是以俗稱「科技海綿」的三聚氰胺泡棉製成，可能帶來健康風險，更會傷害牙齒的琺瑯質。

而早前已有台灣醫生警告，科技海綿是用甲醛及三聚氰胺發泡製成，一旦分解便會釋出甲醛，甲醛是一級致癌物，長期接觸可能增加罹患癌症、白血病的風險；如果科技海綿釋出三聚氰胺，可能會增加患腎結石及腎衰竭的風險。

因此不建議用科技海綿清洗碗碟或直接接觸食物，用科技海綿製作的產品清潔口腔，可能有一定健康風險。