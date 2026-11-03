大掃除｜廁所越洗越髒？日本主婦揭3大清潔禁忌　別用酒精抹廁板

家中的廁所是每天都會使用到的地方，因此確實清潔相當重要，但很多人習慣的清潔方式，反而可能造成反效果。



日本主婦Mami在《日本YAHOO專欄》發文分享，3個常見但其實非常NG的廁所清潔習慣，以為清潔得很確實，卻反而引來更多污垢與麻煩，掌握正確清潔方式，才能真正保持衛生、減少問題發生。

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NG廁所清潔方法

1：使用吸塵器吸廁所地板

許多人會直接使用為了方便，吸塵器清潔廁所地板，但其實廁所地面往往附著肉眼看不見的尿濺與細菌，吸塵器的吸頭一旦沾到這些污染物，可能將髒污帶到其他房間。Mami建議改用一次性清潔紙巾擦拭，若地板上有灰塵，可先用乾式紙巾清灰，再以濕式紙巾擦拭，效果更好。

2：將「可沖式清潔濕巾」直接沖入馬桶

市面上雖然有許多標示「可沖入馬桶」的濕巾款式，但實際使用上仍可能造成堵塞，即使材質經過加工、較易分解，但仍取決於排水管的構造與水流強度，一旦難以順利沖走，累積後便會引發問題，特別是近年節水型馬桶普及，更要注意水量不足導致卡住。最安全的作法還是用完後丟垃圾桶，不要丟進馬桶，就算包裝上寫著「可沖」，最好也不要沖。

3：用酒精擦拭馬桶座

許多人為了消毒會使用酒精噴霧或酒精濕巾擦拭馬桶，但大多數馬桶座是由樹脂或塑膠製成，頻繁接觸高濃度酒精會使表面老化，導致裂痕或變色，清潔馬桶座最安全的是使用馬桶專用的中性清潔劑或專用濕巾。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：千萬別用酒精消毒馬桶！日主婦曝3大NG清潔方式「全家佈滿尿液細菌」，99％台灣人不知道】