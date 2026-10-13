日本《LDK》實測9款保鮮盒比較防漏、異味及方便清潔表現5款獲A級

食物保鮮盒是許多家庭的必需品，不論帶飯、保存剩菜或冷凍食材都十分方便。但市面上的保鮮盒款式繁多，家長應如何選擇？日本生活雜誌《LDK》實測比較9款人氣塑膠保鮮盒，包括無印良品、Ziploc、NITORI及3COINS等品牌，共有5款保鮮盒獲A級評分。



日本LDK實測食物保鮮盒

日本生活雜誌《LDK》聯同料理專家和測試人員比較市面上9款人氣保鮮盒。《LDK》選了7款沒有密封膠圈的保鮮盒，以及2款有密封膠圈的保鮮盒進行測試。這次測試主要從異味殘留、染色程度、防漏表現及使用便利程度4方面評分，更特別提高「使用便利程度」的評分比重。

1. 異味殘留：測試人員在保鮮盒內塗上肉醬並冷藏一晚。之後用清潔劑清洗兩次，比較保鮮盒和盒蓋上的殘留氣味。

2. 染色程度：在保鮮盒和盒蓋上，塗抹一定分量的肉醬並放置一晚，清洗後觀察染色情況。

3. 防漏表現：在保鮮盒內注入半盒水，傾斜45度角持續30秒，然後檢查漏出的水量。

4. 使用便利程度：由專業人士及家庭主婦親自試用，從清潔難易度、盒蓋開關是否順暢、收納便利程度，以及購買意願4方面，綜合評估保鮮盒的表現。

這次測試主要從異味殘留、染色程度、防漏表現及使用便利程度4方面評分，更特別提高「使用便利程度」的評分比重。（PhotoAC）

9款人氣保鮮盒評測總排名

《LDK》將產品分成「無密封膠圈」及「有密封膠圈」兩組排名。以下是9款產品的總評分，5分為滿分：

無膠圈保鮮盒 品牌及產品 主要特色及不足 評分 無印良品可連蓋微波加熱保鮮盒 （400毫升） 容易清洗、收納方便、染色少，可連蓋微波加熱 A級 （4.4分） Ziploc長方形保鮮盒（480毫升） 輕巧、容易開關，但盒蓋凹凸位易藏污垢 A級 （4分） 3COINS KITINTO保鮮盒10件裝 （550毫升） 價格便宜、防漏表現出色，但盒身容易變形 A級 （3.6分） TOPVALU HOME COORDY方形保鮮盒 （400毫升） 抗染色表現好，但防漏能力較弱 A級 （3.4分） NITORI可微波加熱抗菌保鮮盒 （400毫升） 抗染色表現好，其他項目中等 B級 （3.4分） 212 KITCHEN STORE TAKEYA Light Pack Second （300毫升） 抗染色表現好，其他項目中等 B級 （3.4分） Bestco抗菌抗病毒蒸氣閥保鮮盒 （430毫升） 抗異味及染色表現好，但防漏和使用便利程度較差 C級 （2.6分）

有密封膠圈保鮮盒 品牌及產品 主要特色及不足 評分 KEYUCA Twilo Food Container Lock （450毫升） 四邊設有鎖扣、防漏出色，但膠圈不能拆下清洗 A級 （3.6分） 山崎實業tower密封保鮮盒 （400毫升） 防漏出色，但膠圈及排氣閥容易染色，清洗時要花較多工夫 B級 （2.8分）

無印良品保鮮盒獲最高總評分

無印良品的可連蓋微波加熱保鮮盒（400毫升），在9款產品中取得最高總評分，一共4.4分。評測結果指出該保鮮盒的盒蓋和邊緣設計簡單，沒有太多凹槽，不易積聚食物殘渣，較易清洗亦較快乾透。

雖然產品沒有排氣閥，但可以不用拆下盒蓋就放入微波爐加熱。此外，盒蓋是透明的，放在雪櫃時方便查看盒內食物。另外表面平滑，亦方便疊放收納。

在測試中，這個保鮮盒的抗染色表現取得滿分，防漏取得4分。不過，異味殘留只有3分。

保鮮盒用多久要換？留意老化痕跡及殘留異味

很多家庭都會囤積暫時不用的保鮮盒，但《LDK》提醒，塑膠保鮮盒屬於消耗品，不應因為怕浪費而一直使用。如果保鮮盒有無法清除的異味，可能會影響食物風味。萬一盒身已經破損，可能有塑膠碎片混入食物，應該要更換。

收納方面，建議按實際需要保留適量的保鮮盒，如果櫥櫃深處囤積了很久沒用的保鮮盒，就應該丟掉。同款式的保鮮盒可以疊起並直立擺放，有助節省櫥櫃空間。

參考資料：LDK by 360LiFE