枕頭不洗恐藏大量塵蟎　教5大材質枕芯清潔技巧　輕鬆除蟎防發黃

很多人把枕芯買回來，套上枕套，就再也沒清潔過它。有時候你會感到莫名癢甚至過敏，「元兇」可能就是被忽視的枕芯。



沒有清潔過的枕芯上有什麼？

人每晚通過頭皮和面部排出的汗液和油脂，會不斷滲透進枕芯。比起女性，男性擁有更高的雄激素水平，雄激素控制着油脂分泌，這也是為什麼男性的枕頭往往更容易發黃。

復旦大學附屬中山醫院檢驗科主任技師郭瑋介紹，使用超過1年的枕芯，其重量約有1/10可能來自汗液、皮脂、皮屑等代謝物與灰塵的混合物，這無疑成了微生物滋生的溫床。英國曼徹斯特大學研究提醒，使用超過1.5年的枕芯中，含有數百萬真菌孢子（如麴霉菌、青霉菌）。

塵蟎是枕芯裏最常見的。人的頭皮和面部每天都會脫落皮屑，恰好為塵蟎滋生創造了條件。

不同材質枕芯清潔指南（01製圖）

5大材質枕芯清潔與技巧👇👇👇

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沒有清潔過的枕芯會帶來哪些隱患？

1. 呼吸問題

長期不清潔的枕芯裏包含大量塵蟎，其排泄物與屍體就是過敏原；真菌孢子也是室內常見的過敏原。它們會隨着呼吸進入鼻腔和氣管，引發打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽，甚至哮喘。

2. 皮膚問題

枕芯裏的塵蟎、細菌和油脂會反覆接觸面部皮膚，容易導致毛孔堵塞、細菌感染，引發痤瘡、毛囊炎、過敏性皮炎。

3. 免疫問題

長期接觸霉菌孢子，會持續刺激免疫系統。對於免疫力較弱的老人及嬰幼兒，甚至可能面臨感染的風險。

不同材質的枕芯該如何清潔？

1. 化纖枕芯

化纖材質的枕芯直接用溫水和中性洗滌劑，手洗或者機洗都可。洗後要儘快烘乾或甩乾，有助於枕頭恢復彈性。

2. 羽絨枕芯

羽絨枕芯手洗最佳。將枕芯放在溫水裏浸泡20分鐘，再倒入適量中性洗衣液或羽絨清洗劑手洗。洗完可以將枕芯夾在毛巾中間，不斷按壓吸收水分。

3. 乳膠枕芯

天然乳膠怕高溫和紫外線，輕柔手洗沒問題。乳膠害怕高溫和陽光，洗後用毛巾吸水，放置於陰涼的地方風乾就可以。

4. 記憶棉枕芯

記憶棉枕芯是用慢回彈材料做成的枕頭，為了保持枕芯的特殊結構和材質，建議不要水洗。可以用吸塵器吸或布藝清潔機吸塵、除蟎。

5. 植物填充枕芯

包括蕎麥皮、決明子等植物枕芯，嚴禁水洗，重點是防潮防蟲。

枕芯需要多久更換一次？

乳膠枕芯和記憶棉枕芯壽命較長，約3至5年，但氧化會導致其變硬塌陷。

羽絨枕芯和化纖枕芯建議1至2年更換，否則容易結塊、失去彈性。

植物枕芯最好每年更換填充物，或1至2年整體更換。

小貼士：陽光好的時候，可以將枕頭置於通風處晾曬，利用紫外線殺菌除蟎。



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