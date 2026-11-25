聖誕將至，許多地方都陸續換上聖誕裝飾，洋溢濃厚的節日氣氛！今年各區都有不少精彩的聖誕活動，《01親子》整理了多個親子聖誕冬日好去處，當中更有不少免費活動，方便家長安排聖誕行程，與孩子共度歡樂時光！



【親子聖誕冬日好去處】

親子聖誕冬日好去處【1】香港繽紛冬日巡禮：冬日小鎮（中環）

踏進皇后像廣場的夢幻聖誕天地，投入中環最具節日氣氛的冬日盛會。高達22米的聖誕樹聳立其中，配合精緻裝置及特色小屋，營造濃厚佳節氛圍。漫步於熱氣球航站及聖誕列車站之間，探索滿載歡樂的冬日國度。指定日子更可與聖誕老人見面。

日期及時間：

常規開放時段（平日下午4:00至晚上11:30；周末上午11:00至晚上11:30）

- 2026年11月18日至12月23日

- 2026年12月27日至30日

- 2027年1月3日至5日

節慶深夜延長時段（上午11:00至翌日凌晨1:30）

- 2026年12月24日至26日

- 2026年12月31日至2027年1月2日

聖誕天地亮燈時間：每日下午6:00

地點：香港島中環皇后像廣場南廣場及北廣場（港鐵中環站K出口）



親子聖誕冬日好去處【2】香港繽紛冬日巡禮：冬日小鎮（尖沙咀）

親臨全新海濱節慶地標「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」，以香港文化中心建築群為核心，並以壯麗的維港景致作背景，這場充滿活力的節慶體驗，將香港多個文化地標化身為融合燈光、音樂與文化的迷人慶典。

於香港文化中心、香港藝術館及香港太空館體驗一場非凡的多媒體光影表演。表演結合震撼的投影映射技術、同步音樂及沉浸式故事內容，以冬日星光音樂會的節慶氛圍及極光幻境的迷人美態為靈感，將尖沙咀海濱多個文化地標化身為引人入勝的光影藝術舞台。

日期：2026年11月18日至2027年1月5日

時間：晚上7:00至11:00

（2026年12月24日至27日、2027年1月1日及2日延長至凌晨1:00）

地點：香港文化中心建築群



親子聖誕冬日好去處【3】香港繽紛冬日巡禮：冬日小鎮（銅鑼灣）

銅鑼灣將化身夢幻冬日仙境。跟隨聖誕老人與6位精靈的奇幻故事，穿梭於利園區充滿節日氣氛的街道，探索絢麗光影表演、特色聖誕市集、節慶工作坊及限定購物餐飲禮遇。

蘭芳道及白沙道的建築外牆將上演精彩光影表演，訴說精靈於聖誕工場忙碌製作禮物的故事；恩平道及希慎道則化身璀璨光影大道，配合精心打造的節日裝置與打卡熱點，營造溫暖歡樂的聖誕氛圍。

日期：2026年11月25日至2027年1月3日

時間：晚上7:00至10:00

地點：香港島銅鑼灣利園區（軒尼詩道希慎廣場至禮頓道利園六期）



親子聖誕冬日好去處【4】尖東聖誕燈飾2026「Party with DJ Santa」AI光影匯演

尖沙咀中心及帝國中心呈獻全新AI光影匯演主題「Party with DJ Santa」，誠邀全港市民及遊客親身走進巨型光影畫卷，成為聖誕燈飾的主角。帝國中心外牆同時亮起大型聖誕燈飾，帶來三個各具特色的拍照場景：「Party with DJ Santa」AI光影匯演、麼地里逾20萬顆燈打造星光長廊、帝國中心外牆聖誕燈飾。

日期：2026年11月17日至2027年1月3日

時間：下午6時至晚上11時

地點：信和光影藝術幕牆，尖沙咀中心及帝國中心外牆



親子聖誕冬日好去處【5】閃爍尖東耀香江2026

「閃爍尖東耀香江」今年已邁向第44屆。今年活動特別以「燈耀維港尖東情，四十四載樂共鳴」為主題。尖沙咀東部及海濱長廊多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，璀璨奪目的聖誕燈飾照耀維港，為聖誕節及新年增添濃厚的節日喜慶氣氛。

日期：

聖誕燈飾：2026年11月17日至2027年1月3日

農曆新年燈飾：2027年1月22日至2027年2月20日

時間：下午6:00至晚上11:00

（平安夜、聖誕日、除夕、元旦、年三十及年初一亮燈時間將稍為延長）

地點：九龍尖沙咀東



親子聖誕冬日好去處【6】香港迪士尼樂園A Disney Christmas

香港迪士尼樂園度假區以「A Disney Christmas」為全城揭開聖誕佳節的奇妙序幕。備受喜愛的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」將由聖誕高飛帶領下回歸，再次點亮樂園夜晚。伴隨悠揚樂聲浪漫飄雪，配搭無人機演出，為夜空增添更多夢幻亮點，綻放更多聖誕魔法驚喜。

「迪士尼聖誕音樂 Live！」亦將於2026年11月21至22日及12月5至6日兩個週末再次上演。賓客更可於12月31日除夕夜，到奇妙夢想城堡廣場投入「跨年倒數」！

從2027年1月5日起，阿德爾將會迎來首個冬日慶典。透過獨特的故事互動，展開與小白的全新驚喜邂逅，以暖心故事、歡樂音樂及全新驚喜，與親朋好友一同沉浸於魔雪奇緣世界的冬日魔法。

日期：2026年11月17日至2027年1月3日

地點：香港迪士尼樂園度假區



親子聖誕冬日好去處【7】海洋公園「玩轉冬日園」

海洋公園「玩轉冬日園」震撼登場！走入充滿歡樂氣氛的節日樂園，矚目亮點包括金光閃閃的趣緻Bulu Boo聖誕樹，配以精緻溫馨的節日小火車裝置。聖誕老人與小精靈更會驚喜現身，為大家送上佳節祝福！伴隨合唱團與樂隊現場奏響動人的聖誕頌歌，並於園內盡情品嚐各式節日主題美食，選購豐富的聖誕精品！

日期：2026年12月12日至2027年1月10日

地點：香港海洋公園



親子聖誕冬日好去處【8】海洋公園水上樂園：大樹灣繽紛嘉年華

「大樹灣繽紛嘉年華」打破傳統季節限制，樂園首度集合陸地遊樂設施，包括巨型動物吹氣王國、飛天「肥波」、高科技極速賽道、激光槍挑戰賽、S.T.E.A.M.挑戰以及恆溫水上設施等於一身，打造包羅萬有、驚喜不斷的玩樂體驗，就算唔換泳衣都可以喺水上樂園盡情玩樂！

日期：2026年10月3日至12月27日（逢星期六、日）

地點：天海灣



親子聖誕冬日好去處【9】昂坪360 × 黑白®港味聖誕之旅

昂坪360聯乘經典品牌黑白®呈獻「昂坪360 × 黑白®港味聖誕之旅」，在昂坪市集呈現「港式味道，就喺呢度」的正宗港味體驗！適逢昂坪360二十周年及黑白® 85周年，兩大品牌聯手打造四大充滿聖誕氣氛及港式風味的「打卡」場景。

昂坪360及黑白®特別邀請來自華星冰室的星級港式奶茶師傅，於指定日子親臨昂坪市集即場示範「非遺」港式奶茶製作技藝，每場免費派發100杯黑白®港式奶茶。活動期間，昂坪360更特別推出黑白®主題纜車。

日期：2026年11月3日至2027年1月10日

地點：昂坪市集



親子聖誕冬日好去處【10】「香港地」巨型充氣嘉年華

全港首個香港主題戶外巨型充氣嘉年華，佔地10萬平方呎，三大主題彈跳區重現香港美食、交通及包山文化，加上懷舊遊戲攤位及DJ音樂互動，讓大小朋友盡情彈跳玩樂！

日期：2026年12月18日至2027年1月3日

時間：上午9:15至晚上11:00（分時段）

地點：九龍博物館道18號西九文化區藝術公園大草坪



親子聖誕冬日好去處【11】啟德體育園Merry Balloon Hong Kong 2026

亞洲最大型IP慶典「Merry Balloon Hong Kong」，今年將移師啟德體育園，帶來陣容更盛大的「Merry Balloon Parade 大型IP氣球巡遊」，並首度推出全新概念的「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」，匯聚近20個知名IP角色，結合大型氣球展示、巨型充氣彈床、互動攤位遊戲、文創市集、精選咖啡美食及會場限定聯乘商品，陪伴市民及旅客歡度佳節！

日期：2026年12月18日至12月27日

地點：九龍啟德承啟道38號啟德體育園



親子聖誕冬日好去處【12】小心意．大眾樂2026

今個佳節，香港賽馬會聯同大館，透過「馬會 x 大館 ── 小心意．大眾樂 2026」，一同細味日常點滴間的喜悅。由當代馬戲、現場樂韻與彩繪玻璃風格的裝飾交織而成的絢麗景象，為訪客帶來連場驚喜。深受大眾喜愛的12米高聖誕樹將再次成為焦點，配以跨越世代的當代馬戲表演與活動，大館將化身為共聚、探索與分享的節慶舞台，讓大眾於整個季節同享純粹的快樂。

日期：2026年12月1日至2027年1月3日

時間：上午8:00至晚上11:00

地點：香港島中環荷李活道10號大館



親子聖誕冬日好去處【13】玩轉大館馬戲季2026

今個聖誕，「玩轉大館馬戲季」再度帶來充滿歡笑與驚奇的當代馬戲及戶外藝術慶典！活動匯聚國際及本地頂尖表演藝術家，在大館獨特的戶外空間，呈獻多個極具視覺衝擊與想像力的演出，從震撼眼球的大型木偶巡遊、打破常規的跨界雜耍，到幽默無窮的小丑表演，一同歡度聖誕！

日期：2026年12月11日至2027年1月1日

地點：香港島中環荷李活道10號大館

票價：不同票價，詳情請瀏覽官方網頁



香港免費活動

【機場篇】

香港機場免費活動【1】香港轉機好時光：文化工作坊

香港國際機場的文化工作坊讓旅客以輕鬆有趣的方式，探索香港的創意與文化魅力。每節工作坊一般長約15至30分鐘，機場亦會不定期與機場租戶合辦長約45至60分鐘的特別工作坊， 送上獨一無二的紀念品或優惠。旅客可以前往32及34號登機閘口，親手製作專屬你的紀念品！

另外，在工作坊拍下照片，上載至社交媒體，並即場向工作人員展示該貼文，即可換領特別禮品（數量有限，先到先得）。

麻將填色工作坊：以麻將牌為靈感的填色工作坊，讓你放鬆心情、享受一刻寧靜。

馬賽克杯墊工作坊：將香港標誌性的馬賽克圖案，化作色彩繽紛的杯墊。

紅白藍竹篾杯墊工作坊：以傳統竹篾，編織融入香港經典紅白藍袋設計的杯墊。

小巴牌工作坊：親手設計香港小巴牌，呈現城市交通的動感活力。

明信片印章工作坊：以經典香港磁磚圖案為靈感，運用印章創作獨一無二的明信片。

位置：一號客運大樓 離港層 （第六層）近32及34號閘口（禁區）

工作坊場次：11:00 – 12:00；12:30 – 13:30；15:30 – 16:30；17:00 – 18:00

（活動結束前15 分鐘停止入場）

*旅客需持有即日的登機證方可參加工作坊。工作坊主題每兩周更新。



香港機場免費活動【2】現場表演

逢星期四至星期六，香港國際機場於一號客運大樓離港層第六層（禁區）獻上獨一無二的現場表演，為旅程添上姿采。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）（禁區）

時間：逢星期四至六 表演時間：10:00、12:00、13:30及 16:00



香港機場免費活動【3】遊走雕塑間

登機前何不先享受一段藝術之旅。以飛行為靈感的藝術裝置遍布客運大樓，讓您從香港知名藝術家視角，感受遨遊空中之旅。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【4】主題區域：互動遊樂

一號客運大樓為離港旅客帶來嶄新的登機體驗。候機及登機閘口範圍改建成不同主題區域，設有各種娛樂、親子及休閒設施，締造輕鬆愉快體驗。這個區域配備了適合年幼旅客的各式互動遊戲和遊樂設施。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）近31號、41號、62號登機閘口（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【5】主題區域：奇幻旅程

一號客運大樓為離港旅客帶來嶄新的登機體驗。候機及登機閘口範圍改建成不同主題區域，設有各種娛樂、親子及休閒設施，締造輕鬆愉快體驗。旅客在這個區域可全情投入電影、虛擬實境體驗及遊戲當中。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）近2號、9號、36號、46號登機閘口（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【6】香港國際機場電競體驗區

一號客運大樓增設電競體驗空間，為不同年齡旅客帶來多款運動主題電競遊戲，包括賽車、電競風帆、電競單車及電競網球等，讓您於登機前盡情投入刺激有趣的動感挑戰。

位置：一號客運大樓離港層(第六層)11 號登機閘口附近（禁區）

時間：08:00 - 18:00



香港機場免費活動【7】香港機場發展里程展

走進「香港機場發展里程展」專題展覽，細味香港航空百年風華。跟隨啟德舊日足跡，感受香港國際機場里程碑，見證二號客運大樓啟用，了解機場可持續發展藍圖。展覽設多項互動元素，適合一家大小及不同年代旅客欣賞。

位置：二號客運大樓抵港層 (第五層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【8】起「乘」轉合

「飛行棋」作為香港經典棋藝遊戲，是大家的童年回憶，也可能是對「飛行」的第一印象。客運大樓的公眾座位首次轉化成為充滿創意的藝術裝置，以「飛行棋」為概念，在設計中保留了這款棋藝遊戲獨特的顏色和形狀，讓大家探索旅行的多樣性與交匯之美。

位置：二號客運大樓 旅遊車候車大堂近第24至29號泊位（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【9】數碼藝廊

香港國際機場夥拍世界級藝術家，帶您走進二號客運大樓目不暇給的數碼藝廊。從踏入離港大堂到出境檢查大堂，LED屏幕呈現獨特的作品，展開一趟截然不同的視覺藝術之旅。

位置：二號客運大樓 抵港層 (第五層)及離港層(第七層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【10】旅途上的「喵」

巨型貓咪裝置登陸機場迎接旅客，讓大家重拾童趣。旅客可在二號客運大樓抵港層透過特設裝置與巨型貓咪互動。

位置：二號客運大樓 抵港層 (第五層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00

