親子好去處｜迪士尼櫻花季穿和服、掃玩具　睇KAKAO FRIENDS名畫

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-26 18:02

不知不覺，櫻花盛開的春季已到了！雖然在疫情之下，大家尚未可以帶小朋友出國賞花，但本地一樣可以感受日本的櫻之氣息，還可以試穿和服，走進櫻花小路。場內還設有全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」，給媽媽和小朋友大掃玩具和限定商品。另外，受小朋友歡迎的卡通人物KAKAO FRIENDS也闖進了名畫世界，十分有趣！

MOKO春の花見

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今個春天，在香港也能踏上賞櫻之旅！是次活動設有3大櫻花光影主題打卡區，包括鋼牙與大鼻「浪漫櫻花步道」、米奇與米妮「光幻櫻花小屋」和小熊維民「櫻花甜蜜派對」，和小朋友共度粉紅夢幻櫻花季。樓上更有15米「幸福鳥居櫻花路」和「櫻の茶屋」，甚有日本氣氛！

而一家大小亦可以穿上簡易和服，到櫻花區打卡。只要用商場的手機應用程式預先預約，就可以免費借用簡易和式浴衣2小時！

日期：即日起至5月19日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭、L1走廊、L2

媽媽必掃「迪士尼櫻花季期間限定店」商品推介：

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KAKAO FRIENDS藝術館

韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS向來諸多鬼主意，「KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館」趁復活節再「復活」。藝術館以曾於韓國大林藝術館展出的《Musée de KAKAO FRIENDS》為設計藍圖，突破了博物館的拘謹嚴肅，讓KAKAO FRIENDS融入著名博物館的經典名作，小朋友可從輕鬆有趣的角度去認識世界名畫，當中有Ryan、Apeach與一眾朋友調皮亂闖《創造亞當》、《戴珍珠耳環的少女》等多幅世界名畫及自畫像，除了把經典角色盞鬼「復活」外，他們更搖身變成表情多多的大理石雕塑，十分搞笑！

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日期：即日至5月2日

時間：中午12時至晚上10時（平日）／上午10時至晚上10時（周末）

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技埸、5樓躍動悠園、三期3樓

KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館期間限定店同步開鑼，即睇商品推介：

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