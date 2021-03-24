親子活動｜體驗攀石鍛鍊膽量兼放電　一家玩模擬飛行駕駛止旅行癮

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-24 21:59

轉眼就到復活節假，想讓小朋友過一個有意義又好玩的假期，不如為他們報名興趣班和體驗工作坊，既可學到新知識，又可以促進親子溝通。 今次精選3種不同類型的課程，名額有限，有興趣便要盡早報名，記得用上01獨家優惠碼，享折上折優惠！

推介1：一家大細 體驗模擬駕駛飛機

已很久沒有出外旅行，相信大人小朋友都心癢癢，既然無法好好去一趙親子旅行，不如就一家人一起體驗模擬飛行駕駛吧！

設有模擬駕駛艙，操作體驗非常像真！（展翅飛行學會）

在30分鐘的家庭模擬飛行體驗中，參加者可自行選擇起飛和降落、環繞飛行的城市，嘗試各種具挑戰性的體驗，大人和小朋友都可衝上雲霄， 一嘗當機師的滋味！完成體驗後，還送你一系列實用的航空精品，例如WFA Cap帽、 WFA杯、飛行儀表杯墊、USB記憶咭及WFA特色鑰匙扣等，千萬不要錯過啦！

除了體驗課，主辦機構展翅飛行學會還開辦展翅兒童航空科普課程，結合STEM教育，以趣味實驗和勞作講解飛行理論及相關知識，強化小朋友科學和數學能力，課程還會教大家自製飛行器，十分有趣！

01空間｜獨家74折 飛行體驗套餐 ($220 試玩15分鐘兼送精美禮品，另設家庭套票)

01空間｜獨家78折 展翅兒童航空科普課程（另設英文授課 )

**按圖即看展翅飛行學會課程詳情及收費**

+ 2 + 2 + 2

推介2：放電之選 攀石體驗

小朋友的精力無窮無盡，不如帶他們試試刺激的攀石運動，盡情放電吧！JUST CLIMB提供50分鐘Try Climb，小朋友全程在專業導師的陪同和指導下，挑戰頂繩攀石，過程有完善安全設備，器材合乎CE或UIAA安全認証，小朋友可在此挑戰自己，鍛鍊膽量。

JUST CLIMB也提供抱石體驗，抱石牆的高度比攀石低很多，平均只有4米，場地鋪設特製軟墊，參加者不需安全帶和繩索便可自由攀登，大人也可一同參與呢！

01空間｜50分鐘獨家8折 小朋友攀石試堂

01空間｜獨家8折 新手抱石班（大人適用）

＊＊按圖即看攀石及抱石班詳細及收費＊＊

推介3：培養創意 中西繪畫工作坊

畫畫有助陶冶性情，培訓小朋友的創意和想像力，以下有多個繪畫班推介，不論是中國水墨畫、還是印象派油畫均有涉獵，3歲幼兒便可報名，小朋友可以學習到不同的繪畫媒介，如油粉彩、廣告彩、水彩、塑膠彩等，甚至透過立體黏貼表達所思所想，同時培養評賞藝術的能力。

01空間 ｜獨家優惠$240/堂 Art for Toddlers幼兒綜合藝術班 (3-5歲)

01空間 ｜獨家優惠$220/堂 Visual Art Progressive Class視藝精進班 (6-11歲)

01空間 ｜獨家優惠$240/堂 Advance Painting Class進階繪畫班 (12歲或以上)

以上三班，輸入推廣碼「01SPACE300」，每班可享額外$75折扣優惠。

01空間 ｜獨家優惠$295/堂 國畫創作大師-水墨峰烏扇面工作坊

01空間 ｜獨家優惠$361/堂 《星夜》繪畫工作坊

＊＊按圖即看繪畫班作品及收費＊＊

+ 5 + 5 + 5

同場加映：Miss Emma升小面試課程、免費送您Donut Café 2人任玩及奶昔2杯名額

小學面試季節開始，家長們煩惱不知道怎樣選校之餘，又擔心小朋友經歷幾乎一整年的網上學習，不懂得與人面對面溝通，面試表現不如理想！

升學教育顧問Miss Emma團隊準備一系列面試班，教授小朋友在升學面試時必備的說話技巧、邏輯思維和思考等，並分享多間直資私小的面試內容，讓家長和小朋友做好準備，入讀心儀學校。

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Miss Emma 網上面試班課程 01空間優惠價：1,440 (原價$1,590)

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01空間｜答問題贏2人任玩Donut Café 及奶昔2杯名額 (總值：$438)簡單回答問題（最想帶小朋友去Donut Village邊區玩及原因。），被編輯選得最有創意的30位參加者將獲得Donut Café 好玩好食親子場名額乙個。立即按此玩

Donut Village

全港首個一站式親子餐廳 · 探索玩樂 · 家庭購物空間 Donut Village 總佔地面積逾 20,000 平方呎，劃分為三大主題區域,包括:可以邊玩邊學習的「玩樂區域」、極為「打卡-able」的「美食區域」及盡情滿足一家大小的「購物區域」，完美融合「創新」、「趣味」及「探索」三大核心元素，讓孩子在參與遊戲的同時，學習到不同領域的知識和能力。