新手爸爸易出現產後焦慮問題　問一個問題就知精神狀況 |招雋寧

成為新手爸爸,就要有睡眠不足的心理準備。最新研究發現,關注爸爸精神健康的最簡單方法,可能是問他「你瞓得好嗎?」在醫療統計裡,每10個新手爸爸,就大概有1位因為出現疑似爸爸產後焦慮或抑鬱等威脅,要約見醫生。

爸爸也會產後抑鬱嗎?對,可是大眾對此的認知一般較少。產後各方都著緊母嬰的健康,公共醫療資源又有限,加上男人又傾向諱疾忌醫。要及時幫到那些面對精神困擾的新手爸爸,實質困難不少。

爸爸也會產後抑鬱!

有學者就嘗試找出比較簡單的篩查方法。澳洲心理學家Jacqui Macdonald就聯同15位兒科、婦產科等專家進行研究,共分四期地搜集了1204位新手爸爸的資料。研究團隊只問他們的睡眠質素:「你瞓得好嗎?」。然後再量度他們的抑鬱、焦慮、壓力程度。結果發現,爸爸睡眠狀況不佳的主觀感受,與各項精神困擾的狀況,有著顯著的關係,相關強度最高達至中等。

爸爸的睡眠質素反映精神健康,如果瞓得唔好,就要留意!

如此,學者團隊就作出建議。當健康院、醫療或心理輔導專業要關心新手爸爸的精神健康狀況時,普及而初步地詢問他們的睡眠質素,可能是較為便宜的可行做法。

關心身邊的新手「爸打」?看來問候他「近來瞓得好嗎」是個不錯的開場白。

延伸閱讀:

Macdonald, J., Graeme, L. ,Wynter, K., Cooke, D., Hutchinson, D., Kendall, G., StGeorge, J., Dowse, E., Francis, L., McBride, N., Fairweather, A. , Di Manno, L., Olsson, C., Allsop, S., Leach, L., & Youssef, G. (in press). How are you sleeping? Starting the conversation with fathers about their mental health in the early parenting years. Journal of Affective Disorders. doi:10.1016/j.jad.2020.11.081

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

相關文章:爸爸既要陪玩也要識玩 跟子女玩樂必要知的5個實用貼士|招雋寧

按圖即睇爸爸陪玩的好處: