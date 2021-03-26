東涌英基、大埔明雅幼兒園爆上呼吸道感染　全校需停課強檢

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-26 12:34

昨日（25日）衛生署公有再有2間幼稚園爆發上呼吸道感染個案，包括大埔下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校及英基國際幼稚園(東涌)，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。 衛生署近日發生新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月26日）：

+ 13 + 13 + 13

衛生防護中心在3月25日公布新增9宗確診個案，本港累計11,429人染疫，當中5宗為輸入個案，餘下4宗屬關連個案。新增3個地點須強制檢測，其中兩間為幼稚園，分別位於大埔的安埔里2號新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校，及東涌迎康街 1 號昇薈 1 樓英基國際幼稚園(東涌) ，兩校需要停課，全校師生亦需要進行強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，學校出現上呼吸道感染個案是十分普遍，假如沒有新冠病毒的疫情，一般只建議學校停課和清潔。但在疫情底下，上呼吸道感染症狀和新冠病毒部分病徵相似，故全校師生一同強檢而確保安心。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

+ 3 + 3 + 3

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

+ 8 + 8 + 8

相關文章：天水圍四校污水樣本驗出新冠病毒 醫生建議必做4招減低感染風險

醫生建議必做4招減低感染風險：