東涌英基、大埔明雅幼兒園爆上呼吸道感染　全校需停課強檢

撰文：黃慧雯
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昨日（25日）衛生署公有再有2間幼稚園爆發上呼吸道感染個案，包括大埔下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校及英基國際幼稚園(東涌)，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。
衛生署近日發生新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。
按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月26日）：
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衛生防護中心在3月25日公布新增9宗確診個案，本港累計11,429人染疫，當中5宗為輸入個案，餘下4宗屬關連個案。新增3個地點須強制檢測，其中兩間為幼稚園，分別位於大埔的安埔里2號新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校，及東涌迎康街 1 號昇薈 1 樓英基國際幼稚園(東涌) ，兩校需要停課，全校師生亦需要進行強制檢測。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，學校出現上呼吸道感染個案是十分普遍，假如沒有新冠病毒的疫情，一般只建議學校停課和清潔。但在疫情底下，上呼吸道感染症狀和新冠病毒部分病徵相似，故全校師生一同強檢而確保安心。
按圖即睇詳細出門防疫步驟：
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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：
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