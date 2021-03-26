Staycation｜旅發局推「賞你住」全家住酒店可慳5百 　附酒店名單

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-26 19:56

香港人喜歡旅遊不是新鮮事，而疫情的打擊令港人只能用別的方式一解沒得出國的心癮，而住酒店便是「Staycation」便是最熱門的活動。香港旅遊發展局今日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。酒店名單更包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店等，相信會吸引不少家長參與。

按圖即睇「賞你住」參加方法：

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由2021年3月26日起，於合資格香港實體零售及/ 或實體餐飲商戶消費滿港幣$800並儲起收據，於HolidayHK.com「賞你住」部分瀏覽參與的酒店名單及淨價港幣$500或以上的一晚或連續兩晚房間住宿計劃。

選定住宿計劃後，直接聯絡參與酒店，出示收據副本預訂及確認住宿，於酒店登記入住時提交已獲核實的收據正本即可享受港幣$500折扣優惠。

即看參與計劃的140間不同星級酒店

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