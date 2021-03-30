大埔明雅、宣道會寶湖幼兒學校爆上呼吸道感染　全校需停課強檢

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-30 00:10

今日（29日）晚上衛生署公布再有2間幼稚園爆發上呼吸道感染個案，包括大埔基督教宣道會寶湖幼兒學校及明雅中英文幼稚園，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。 衛生署近日發生新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月29日）：

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衛生防護中心在3月29日公布本港新增8宗新型肺炎確診個案，當中7宗是輸入個案，1宗屬本地源頭不明個案。新增27個污水樣本檢測呈陽性的大廈須強制檢測，另有5個地點也納入強制檢測，其中兩間為大埔區的幼稚園，分別位於寶湖花園基督教宣道會寶湖幼兒學校及大埔新興花園明雅中英文幼稚園 ，兩校需要停課，全校師生亦需要進行強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，學校出現上呼吸道感染個案是十分普遍，假如沒有新冠病毒的疫情，一般只建議學校停課和清潔。但在疫情底下，上呼吸道感染症狀和新冠病毒部分病徵相似，故全校師生一同強檢而確保安心。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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