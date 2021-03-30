泳池重開｜更衣室是播毒高危位？醫生：小朋友去游水可以咁做

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-30 17:47

新冠肺炎疫情漸見緩和，政府於周一（29日）公布，放寬部分社交距離措施。本周四（4月1日）起，公眾及私人泳池在遵守一系列感染控制措施後可重新開放。適逢踏進初夏，不少家長都希望帶孩子到泳池暢泳。有醫生表示，泳池裡的更衣室是播毒高危點，到泳池時除了要保持社交距離，也有不少注意事項！

政府周一表示，考慮到復活節假期將至，市民希望可進行更多有益身心的活動，經慎重評估風險，周四起有條件恢復部分較低風險活動。食物及衞生局局長陳肇始表示，病毒在水中傳播機會較低，公眾和私人泳池在遵守一系列感染控制措施後可重新開放，公眾泳灘則會分階段重開。民政事務局局長徐英偉指，泳池重開後，人數上限為總人數的三成，為減低風險，下水前和上水後希望泳客戴上口罩。當局會跟業界溝通細節，康文署將再作詳細公布。

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更衣室是高危點

全科醫生鍾偉傑表示，泳客在泳池範圍內，也要緊記與他人保持1.5米社交距離。他解釋，池水含氯氣，相信不會傳播新冠肺炎病毒，惟泳池裡的更衣室卻是播毒的高危點。「更衣室係絕對高危，因為一般更衣室都係好迫，通風又唔係特別好，換衫又未必會戴住口罩。」

他建議，孩子宜盡量減低在更衣室逗留的時間，例如出發到泳池前，先換好泳衣，下水前脫去外衣；游泳後印乾身體，穿回便服，回家才洗澡。然而，若果上水後立即戴口罩，防疫作用並不大。「因為游完水都『濕立立』，整濕晒個口罩，戴咗等於冇戴。」

為孩子預備布口罩

兒科專科醫生陳欣永解釋，根據美國疾控中心的公眾泳池及嬉水池使用指引，暫時未有醫學報告，表明新冠病毒會經池水傳播。「新冠病毒係透過飛沫傳播，尤其係6呎範圍內嘅親密接觸。」他補充，在空氣對流少的地方，飛沫傳播的風險較高；相反，在戶外及空氣流通的地方，風險會相對地低。

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陳醫生表示，家長帶小朋友到泳池，尤其在更衣室內，要注意與他人保持6呎社交距離，並維持配戴口罩。「最理想係限制更衣室裡面嘅人數，太多人會增加交叉感染嘅機會。大家都會擺嘢入去儲物櫃，要留意會唔會都有機會造成傳播？」他補充，孩子下水前沖乾淨身體，可減少經親密接觸而人傳人的機會。

他又提醒家長，可為孩子預備後備口罩，萬一弄濕了口罩也可立即更換。惟孩子上水時，即使戴口罩，也會把口罩弄濕，因此家長也不妨考慮預備布口罩。「布口罩嘅保護率可能冇外科口罩咁高，但起碼做返個保護。上咗水，去更衣室途中，都可減少傳染機會。」

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