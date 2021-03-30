家居裝修│60呎雜物房變公主房　港爸為女用8千打造玩樂空間與睡房

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-30 21:22

一場疫情，令小朋友的童年生活變得不一樣，原來的返學、放學、遊樂場、公園、圖書館通通的暫停，連與同學仔朋友仔的社交接觸也缺少了，家長們為此都不得不都花心思左思右想可以讓孩子打發時間的活動。有爸爸狠心割愛，騰空自己一直用來擺放珍藏漫畫、LEGO的儲物房，為日漸長大的女兒打造公主房，重新收納好玩具及擺設，讓女兒天天在家都不會覺得悶。 攝影：黃舒慧

Gordon爸爸的大女出世至今4歲多都跟他與太太睡，看著女兒日漸長大，覺得是時候讓她有自己的專屬空間，於是把心一橫將清空原先放置漫畫、LEGO及玩具等珍藏的儲物房，改造成女兒房。Gordon說：「阿女都開始大，應該要學習自立，而且重新收納、擺放好她的玩具，玩起上來都會容易啲，在疫情期間，天天在家都不會覺得悶。」

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為女兒打造專屬空間

一箱又一箱的玩具被Gordon分門別類，井井有條地放收納放置好；牆身釘了一些小層架，架上面都擺放著女兒近期最愛公主及畫作、近地面有個圖書架，亦放著公主系列為主題的書藉，還有床的上層是森林家族大屋群、樓梯位是拼砌類的積木系列，甫踏入房間已有種令人想尋寶的感覺，滿滿父愛表露無遺，一角一落都是Gordon用心機考慮過。他說：「這樣放，既可以陳列，又可收納得好好，只要習慣每次都將物件放回原位就可以保存。

花8千元改造女兒房

保持整齊這回事，說是容易，但起來很難，Gordon說：「香港地的小朋友都物質好豐富，斷捨離再加收納都好重要，我沒有正式讀過收納術，但由早幾前開始，香港已經開始流行斷捨離日式收納法，我好鍾意睇關於這方面的書藉及電視節目，學到很多技巧可以用得到，我不喜歡用一個大盒，將所有玩具都放入裡面，人仔、車仔、煮飯仔撈埋一堆，會好亂，好像今日我想與女兒玩角色扮演遊戲，揀爸爸、媽媽、小朋友公仔出來就得，分類好、盡量可以展示到出來，玩就會容易好多。」

太太Rico笑說儲物房原來女兒的禁區，她說：「妹妹現在快11個月，出世之前才變成家姐的房，原先全部是層架，那時大女學行周屋爬，幸好也沒有拉掉爸爸的珍藏LEGO落來。」Rico表示60呎的房間，大約花了$8000多元購買，九成購自宜家傢俬。她說:「上一代比較喜歡找人度身訂造傢俬，但我們喜歡簡單、方便，放假的時候喜歡逛傢俬店，看到有需要或者特價就買下來，一步一步慢慢改。」

女兒的公主房會定時定候更換不同主題，Gordon說：「隨着女兒的喜好，現時她喜歡公主，就放多些公主玩具，遲下可能不同又換上其他，得閒就會想轉主題。」

收拾已成為Gordon生活的一部分，Gordon笑說覺得自己有強迫症，喜歡整齊，可能因為身教成功，連女兒都很有「手尾」，玩完一樣玩具收也會收拾好再開另一樣，問到他對收納的心得，他說:「收納必備工具是Label紙，我會上網搵圖再copy and paste，列印出來貼在盒上，再外加一層透明膠紙，因為我曾做過LEGO導師，所以就地取材，用同一類的盒子，就更加整齊易分，舉例分成娃娃類、人仔類、工具類，可以讓女兒自己拿的玩具都隨她玩。」

杜絕蛇蟲鼠蟻要用這方法⋯⋯

香港地方潮濕，但Gordon對保存物件很有方法，遠至三十年前的玩具他都可以保養得宜，他說：「最侈奢的方法是開冷氣，每日開一至兩小時。其實只要放在有蓋的盒子內，已可杜絕不少蛇蟲鼠蟻，再在盒裡面放入防潮珠，基本上都應付到，如果真是去到好回南天、好潮濕的時候，可開一至兩小時抽濕機就更好。」

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