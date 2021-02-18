家居裝修│公屋戶主花20萬　為囝囝打造列車兒童床梯級當櫈坐

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-18 21:43

香港一屋難求，有公屋也可以算是比上不足比下有餘，但舊式的公屋不修整的話，破爛的牆身，水喉外露的廁所，的確有點礙眼。因此不少公屋戶預計會長期居住的，都會花一筆錢去裝修，今次的單位戶主花20萬為小朋友打造列車概念的房間，加上簡約風的大廳，感覺瞬間寬敞了數倍。

按圖即睇裝修前格局（非戶主單位，但格局一致）：

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要多儲物櫃同時保留空間感

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新時代公屋裝修專門店負責人楊小姐指，是次公屋屬3至4人單位面積，戶主一家三口居住，由於要求儲物空間多，因此在大門旁的鞋櫃上做了趟門避開電箱。大廳用了簡單的幾何概念打造電視櫃，電視櫃左右故意留有空間，方便戶主過時過節可以佈置。

廁所分開乾濕區設計，新造半圓落地玻璃趟門企缸，洗臉位置加了插頭方便用風筒；廚房內嵌明火爐更美觀，亦有足夠的櫃放置日常煮食用品。

滿足囝囝 房間用列車做主題

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戶主的兒子十分喜歡車，但房間空間有限，一張兒童床已佔據大量空間，因此架空床的樓梯下特設一個活動櫃，小朋友要讀書時可以當櫈用。主人房同樣面對空間不足的問題，主人房用趟門設計，一開門便是梯級直上床，旁邊是衣櫃已用盡空間，但戶主想要位置可以放手機以及充電，於是在床頭特設了「撞色咕臣」以一個插頭凹槽滿足戶主要求。

裝修詳情

呎數：約370呎

工程日數：60天

費用：約20萬

工程包括：廚房、廁所泥水油漆以及全屋傢俬

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按圖即睇裝修前格局：

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按圖即睇動工情況：

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按圖即睇裝修成果：