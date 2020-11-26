家居裝修︱49呎雜物房變兒童睡房　港媽為女自製玩樂空間+衣帽間

香港地寸金尺土，家居空間不大也可以透過巧妙的設計用盡每寸空間。香港不少家長都希望子女專注讀書，但靚媽Youtuber明思則認為囡囡童年時需要玩樂更多，因此把家中49呎的雜物房改裝成囡囡的睡房，刻意不放書枱，更設計了一個囡囡專屬的超大玩樂空間，以及女生夢寐以求的衣帽間，再配上心思手作裝飾，囡囡都大讚「間房好靚」！

靚媽Youtuber明思把家中49呎的雜物房改裝成囡囡的睡房，刻意不放書枱，更設計了一個囡囡專屬的超大玩樂空間，以及女生夢寐以求的衣帽間。（受訪者提供）

靚媽Youtuber明思最近在頻道分享自己為3歲半囡囡羊羊改裝睡房的影片，並指房間約49呎，但本身用來做雜物房，感覺很浪費，沒有好好善用房間的空間，現在羊羊開始長大，因此想給予她多點空間，順便訓練她獨立自己睡，並想打造一個屬於她的玩樂小天地。

靚媽Youtuber明思與囡囡羊羊，母女感情非常要好。（受訪者提供）

一間49呎的房間，面積不算大，但也能令孩子住得快樂舒適。明思：「改裝前有在網上查看外國和日本的兒童房設計，不過沒有太大幫助，因為他們的房間很大，所以參考完也沒怎實際作用。」儘管如此，明思也為羊羊精心設計房間，「最困難的地方是空間很小，所以要盡用每一寸位置，主要是不要放過每一個窿窿罅罅，無論櫃邊還是窗台邊等，只要有位置也不好放過。」

這次改裝房間約花費$20,000，首先購入一張質量不錯的高架床，主要希望床架耐用，並增加床下的空間。羊羊的雜物和玩具比較多，明思則善用床下空間，設計了一個玩樂空間，讓羊羊平日可以多留在房玩耍。因為房間的空間有限，放不下衣櫃，因此就明思就為羊羊自製小小衣帽間，「我覺得最特別的地方是她的小小衣帽間，因為是和家人一起設計及製作，女孩子始終都比較貪靚，想有個位置讓她可以揀衫，所以特地找材料製作了一個掛衫位，不想老土地用膠櫃桶。」

除此之外，為增添房間的愉快氣氛，明思特地為房間裝飾一番，亦有與羊羊一起做手作小吊飾，在改裝房間的期間，讓小朋友也可以參與其中。明思：「整體很滿意，麻雀雖小，五藏俱全，讓她可以在房間內睡覺之餘，還有足夠空間放置玩具、衣服和書本，算是盡用了空間。」

不過，整間房間卻找不到一張書枱，原來是明思的「小心機」。明思認為書枱暫時不是最必須的元素，「香港的環境逼得小朋友太緊，尤其是這個年代，家長也很注重小朋友的學習，由BB出世開始已經為子女安排入什麼學校、學習什麼，忽視了他們的童年，他們需要更多時間玩，邊玩邊發展自己的潛能才是最緊要，但香港的教育制度令很多家長覺得小朋友多玩一會都會比其他人輸蝕，為了不想囡囡受這樣的影響，所以比較注重她的玩樂空間。」相信很多小朋友也會羨慕羊羊的玩樂房間吧！

兩母女一起做手作小吊飾，在改裝房間的期間，讓小朋友也可以參與其中。（受訪者提供）

▼▼▼按下圖看房間的改造過程▼▼▼

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