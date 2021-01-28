家居裝修│公屋戶主花32萬重改間隔　間兩房為兒子建私人空間

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-28 20:41

香港私人樓價高企，不少公屋住戶見上車無望，索性裝修公屋令一家人住得更舒服，今日就和大家看一個公屋單位的裝修，業主一家三口為了騰出足夠空間給兒子間房，合共花了32萬。

按圖即睇裝修前格局：

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大衣櫃當牆間房

業主一家三口居住360呎的公屋單位，是次希望把單位間兩房以及要求客飯廳要大，為此犧牲的便是主人房的面積。為了騰出更多空間給兒子，主人房只安放了一個地台床，並在床尾弄了一個衣櫃牆來間房，兒子的房間採趟門設計，「碌架床」下是書枱位置，坐的空間也足夠大，可以舒服地做功課、學習。

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開放式廚房慳空間 廁所收起大水喉

卓形設計負責人Joe指，業主煮食頻率不高，加上做好通風和有抽油煙機，不擔心開放式令全屋有「油煙味」。焗爐、洗衣機安放在廚櫃下節省空間，客廳訂造了一個個12.5呎大雜物櫃連隱藏拉枱，平日用不着便可以把食飯枱收起來令空間更寬敞。這間公屋的原廁沒分開乾濕區，而且水喉外露不美觀，今次也重新設計了企缸位。

Joe指是次裝修約花2個半月時間完成，全屋水電窗新造，連廚櫃傢俬合共32萬。

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按圖即睇裝修成果：

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