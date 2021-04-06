小朋友經常機不離手　打機成癮原來係精神病　父母必學五大對策

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-06 20:30

隨著科技不斷進步，電子遊戲以驚人的方式進入各年齡層的生活。過去需要電腦或遊戲機等裝備，現在卻可通過差不多每人必備的手機進行。電子遊戲於不自不覺間融入我們的日常生活。究竟這些遊戲是否如大眾所想一樣，是打發時間及放鬆心情的良方呢？ 【作者為香港催眠輔導中心臨床心理學家劉可欣】

事實不難發現，現在很多年輕人「機不離手」，甚至願意月花數千甚至更高代價獲取心儀項目，這種忘我狀態，可能已是上癮徵兆。

從心理學角度來看，「心流」是「電玩失調症」的關鍵。心流指個人精力完全投注在某活動中，並產生高度興奮及充實感等正向情緒。以往如果要獲得心流體驗，需花一定時間或於特定場景獲得，如打籃球、行山等。電玩卻顛覆這模式，透過不斷升級、或以『課金』獲得勝利等，持續不斷且即時的回饋，刺激腎上腺素及大腦多巴胺的分泌獲取快感，久而久之變成上癮。

從心理學角度來看，「心流」是「電玩失調症」的關鍵。（Photo-AC）

世界衛生組織決定將在2022年1月正式將打機成癮 「電玩失調症」列入精神疾病範疇， 症狀包括無法控制玩電玩遊戲的頻率、次數、強度、持續及結束的時間；電玩遊戲之優先度更高於日常生活事情；即使造成負面影響，包括嚴重影響個人、家庭、社會、學習、事業或其他領域，仍持續玩電玩。

世界衛生組織決定將在2022年1月正式將打機成癮 「電玩失調症」列入精神疾病範疇。（Photo-AC）

英國成癮治療組（UKAT）表示，尋求戒除「電玩失調症」的人數在不斷上升。過去一年因疫情影響，大眾居家時間更長，接觸電腦或其他電子產品機會亦增加。因此，不少家長因子女沉迷打機，失去學習動力而憂心不已。

不少家長因子女沉迷打機，失去學習動力而憂心不已。（GettyImage）

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