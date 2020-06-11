小朋友停課留家自由時間唔打機　竟然最鍾意玩煮飯仔　仲有呢3樣

目前各年齡層的小朋友都相繼復課，家長和小朋友經歷了4個多月的停課日子，子女整天在家，不可能把全部時間都投放在學習上，總會有一些自由時間！雖則是「自由時間」，但不少父母也會擔心小朋友太「自由」，也會安排一些有益身心但較輕鬆的活動給小朋友，例如玩玩具、做運動、甚至短暫的電子時間，但家長可曾有想過，如果真的給自由小朋友，他們又會做甚麼呢？

《華爾街日報》在疫情停課期間，訪問了數十個從5歲到16歲的小朋友，最享受的自由活動是什麼？結果沒有一位小朋友的答案是打機、看電視，而且也完全不複雜，和父母小時候的活動差不多。

煮飯仔

小朋友本身就有無窮的想像力，煮飯仔正是他們的最愛！無論是公仔或是其他玩具在他們手上，他們自然會把每個角色安排得明明白白。他們在腦海中會模擬各種場景，可能來自電視劇或大人的行為，而且這是爸媽小時候亦會玩的活動，證明即使科技普及，年幼階段還是單純的活動已足夠。

烘焙麵包

還記得疫情有一陣子市面上傳出麵粉和酵母荒嗎？在家避疫期間不少父母都想和子女一起下廚，而當中麵包是相對簡單而小朋友又喜歡食的東西，因此不少小朋友對此產生興趣，在自由時間也想繼續自製麵包。

嘗試當網紅

在疫情期間，較年長的小朋友使用互聯網頻率上升亦無可厚非，一來要網上學習，二來與朋友無機會見面，惟有透過網絡交流。而當中他們最常使用的平台分別是Youtube和Instagram，當然小朋友只看別人的影片或照片是不會滿足的，他們更傾向和別人分享自己的生活，不少小朋友也嘗試把自己製作的食物、畫作上傳Instagram，也會拍一些影片分享自己獨特的看法。

自己找事做

說明是自由時間，小朋友最希望的當然是真正的自由，父母不用干預，他們自己會找東西去做！雖然這個訪問是在美國進行，但美國家庭也不乏電子產品，令人意外的是沒有小朋友想在自由時間浪費在電子產品上，有小朋友想自學日文、有小朋友想訓練家中的狗狗。其實小朋友想做的事比大家想像中更有益身心，家長不妨先放手觀察，如果小朋友真的做一些有違健康生活的行為再出手制止也未晚。