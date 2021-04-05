2孩媽歐倩怡IG貼遊迪士尼相似足少女　靠一種食物美白去皺

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-04-05 12:29

娛樂圈有不少女星在產後也選擇淡出幕前，郭晉安太太歐倩怡自兒子2008年出生後，轉為全職媽媽全力照顧子女，經常被傳媒拍到她接送一對子女返放學，絕對是廿四孝媽媽。現年41歲的她保養得宜，近日在ig貼出到迪士尼樂園遊玩的相片，束起馬尾、背上粉紅色背囊的她仍像廿多歲的少女，跟廿多年前在TVB做主持時的樣子變化不大，現已轉型為營養師的她更分享自己食一種食物減淡皺紋。

育有一子一女的歐倩怡早前宣布自己於食物及營養學榮譽理學士以一級榮譽的好成績畢業，她表示：「回顧2020年，雖然有好多難處，但總算喺送別呢一年之前，收到一份好好的禮物－ First honor（一級榮譽） 畢業 ！我會繼續努力，除咗工作之外，仲會繼續努力進修」，而歐倩怡亦表示現正修讀為期兩年的「運動營養學碩士課程」。

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現時她會到不同的機構實習，也在電台節目及ig分享營養資訊，近日她分享一張食木瓜的相片，並寫道：「大家知唔知木瓜係可以減少皺紋的出現呢🤫 因為半個木瓜的維他命C比起1個奇異果🥝更多😃除咗可以抗氧化之外，仲可以幫助形成更多骨膠原蛋白，皮膚會好彈哦。」

圈中其他星媽凍齡心得：

現年36歲的徐淑敏（現改名徐菁遙）育有3名女兒，最近她分享一張近照，照片中的她樣子仿如少女，絲毫看不出已經生下三個孩子。徐淑敏曾經透露自己主張用天然護膚，她會自己DIY天然護膚品。例如用黑糖、咖啡渣和初榨椰子油混合成黑糖磨砂，用作為皮膚去角質，亦會DIY乳酪美白面膜，用乳酪直接塗於臉上，再打圈按摩，待10分鐘後洗淨，不但能夠收細毛孔，亦能美白。

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曹敏莉身材窈窕

而另一個三孩之母曹敏莉亦分享了近照，曹敏莉穿上運動裝坐在草地上，樣子非常年輕，身形亦很窈窕。現年37歲的曹敏莉閒時都會去做運動，亦會和3個仔女一起到戶外吸收一下新鮮空氣。

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