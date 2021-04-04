鍾嘉欣復活節曬全家幅　3歲兒子跟爸爸餅印一樣　5歲女兒似足媽媽

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-04-04 12:21

鍾嘉欣去年回港拍攝完《星空下的仁醫》（原名：前名《兒科醫生》）數月後，趕及在聖誕節回到加拿大與老公及仔女過節，享受天倫之樂，今日（4日）更在IG貼出全家幅，5歲女兒Kelly與3歲兒子Jared樣子非常可愛，兒子跟爸爸餅印一樣，而女兒則愈大愈似媽媽，跟鍾嘉欣童年時撞樣。

完成劇集拍攝後的鍾嘉欣，現時在加拿大享受當全職媽媽的生活，早前場當地櫻花盛開，更和老公二人世界去賞櫻，老公更親自操刀為她拍照。一家人趁復活節再去拍攝全家幅，3歲的兒子穿上一身牛仔裝，而女兒則穿上連身裙，樣子相當可愛，陳茵嫩也留言：「what a beautiful family photo!!!」

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鍾嘉欣在回港拍劇期間，一對仔女交由丈夫及奶奶照顧，她曾在ig留言感謝奶奶：「在這段我回港拍戲的日子，我衷心感謝奶奶日日夜夜地為我照顧我的兩個寶貝兒女、她的兩個寶貝孫兒！奶奶多謝您，我愛您！p.s.當然也要多謝我的老爺，和我最愛的老公！」能夠向奶奶說出「我愛您」的人並不多，相信鍾嘉欣和奶奶定必相處得非常融洽！

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