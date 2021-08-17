薯仔皮、芥末竟可用自製清潔劑？　4種必學的日本居家生活貼士

想成為一個生活智慧王的第一步，就是巧妙利用手邊的小物，來幫助整理居家環境，透過物品材質的特殊性，不用花大錢也可以自製清潔劑，甚至這些清潔劑是我們生活中唾手可得的食品，像是小麥粉、馬鈴薯皮、芥末，幾乎都跟我們生活息息相關。現在就來看看日本人的居家生活智慧小撇步有哪些吧？



日本人有甚麼居家生活智慧小貼士？（點圖觀看）：

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微波爐除臭用小蘇打清

不曉得大家都多久擦一次微波爐裡面呢？有時候加熱一些湯湯水水或者有油的東西，常常會因為加熱太久噴的微波爐裡面到處都是，這時候如果光用抹布覺得清不乾淨，建議可以在馬克杯中裝入200ml的水，與一勺的蘇打粉加熱約五分鐘，然後不要急著把微波爐打開，讓熱氣在微波爐中靜待30分鐘，之後打開來再以抹布擦，就會清潔溜溜囉～

冰箱去黴要用芥末

芥末中含有可以幫助殺菌的成分，因此有許多日本人會自己做芥末水來噴在容易發霉的地方，像是廚房會者是冰箱。芥末水的製作方法也非常簡單，準備好容器後將水跟芥末混和，接著就可以噴灑在想要抗黴菌的地方，就完成啦！是不是沒想過日本人竟然把芥末發揮到這種程度？原來芥末除了配生魚片外，還可以拿來殺菌呢～

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小麥粉有效吸除廚房油垢

對抗頑固的油垢，不需要花大錢買清潔劑，利用家裡的小麥粉就可以幫我們達到清潔的效果。小麥粉具有吸附油脂的效果，所以如果是廚房抽風的循環扇或者是爐火台旁邊因為料理而累積出長年的油垢，都很適合用小麥粉來做清潔。只要在油垢處撒上小麥粉，放置約30分鐘，讓它開始吸附油脂，接著就可以噴點水後，用抹布擦拭，就會發現整個廚房煥然一新啦！

用馬鈴薯皮擦鏡子更乾淨

削掉的馬鈴薯皮先別急著丟！它可是可以拿來擦玻璃或者浴室起霧的髒玻璃呢～馬鈴薯皮中具有澱粉粒子，可以幫助吸附鏡子上頑固的油垢，擦完之後再以水沖淨，就可以看見本來霧花花的玻璃竟然直接變得閃閃發亮～效果完全不輸用報紙擦完後的效果呢，非常建議之後家中有煮馬鈴薯的人，削下來的皮可以好好利用一下。

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