暖男爸爸│小暴龍Julian可愛爆紅　媽媽：佢真係大個仔有哥哥風範

ViuTV劇集《暖男爸爸》自播出後,飾演阿榮(鄭中基飾)兒子小暴龍哥的Julian(Juju)火速爆紅。Juju原不是圈中童星,惟憑其超可愛表情,令觀眾大呼超治癒!媽媽分享,雖然兒子只參與了八天的拍攝,但是次經驗令兒子成長不少,社交能力有所增強,更難忘劇組上下的貼心照顧!

8日拍攝令孩子成長 更具「哥哥」風範

Juju媽媽形容,5歲半的兒子性格好動,古靈精怪,原來在拍劇前,他是一名怕醜仔。「未拍劇前慢熱啲、怕醜啲,見到陌生人會匿埋喺我後面,唔係太講中文。」疫情關係Juju停課,他的表姑媽及表姑姐恰是《暖男爸爸》的服裝指導,在她們引薦下便參與了劇集的試鏡。「知道監製Peter(戚家基)都cast(試鏡)過200個小朋友,但都唔啱,就介紹咗juju同表哥(大暴龍哥)一齊去做casting,都想俾佢見識下唔同嘅嘢。」

她憶述,劇集拍攝為期兩個月,Juju參與了其中8日,過程令他成長不少。「而家識得同人團隊合作,見到陌生人冇以前咁怕醜,肯去打招呼,肯講中文,社交能力好咗,成長咗好多。好proud of(自豪)佢,唔係因為有人認得佢,而係我覺得佢真係大個仔咗!」

Juju:工作不是那麼容易的!

媽媽又分享,現時Juju回到家中,與3歲的妹妹相處時,更具「哥哥」風範。「更識得照顧妹妹,感情好咗。有次Juju拍廣告,臨出門妹妹就想喊,佢就好成熟咁話『我一陣間就返,Working is not that easy(工作不是那麼容易的)!』,又話要買禮物送俾妹妹、媽媽,係好sweet(窩心),佢會覺得努力做嘢,就可以買嘢送俾鍾意嘅人。」

「暖男爸爸」Ronald變魔術 強尼請食蛋撻

Julian媽媽坦言,拍攝期間氣氛良好,台前幕後打成一片。「拍完劇之後同所有劇組員工都好好感情,大家都變咗好朋友。雖然我哋唔係圈中人,見到套劇迴響咁好,都替佢哋好開心。」

她更難忘兩位現實中的「暖男爸爸」,「Ronald(鄭中基)戲裡戲外都係一個非常之好嘅暖男爸爸,始終juju第一次拍攝,未必可以跟隨全部指示,Ronald就好有耐心,成日陪佢玩、氹佢笑,變小魔術,佢笑返就繼續拍。強尼哥哥又係好好,有日買咗蛋撻俾佢食,Juju又係好開心。」

她續指,Juju在片場雖不會「典地」、尖叫扭計,惟亦多得演員在非拍攝時間,也願意花時間與Juju建立關係,配合劇組的細心照顧,才可令拍攝過程順利。「譬如佢第一日開拍,有場戲係要佢攬住Mishy(李昭南,飾演推拿按摩師Nami),但佢係完全唔肯攬,拍到出晒汗。監製Peter就話『唔緊要,調返轉Mishy攬佢』,會寧願改一改劇本,或者大人就一就,拍攝順利係因為佢哋嘅功勞。」

轉讀國際學校 著重自由發揮

疫情以來,除了拍攝時間,Julian媽媽特意找了老師上門授課,內容卻是以「玩」為主,「整吓cupcake(杯子蛋糕)、意粉」,她認為,Juju性格好動,在即將升小學之際,便決定讓他從本地學校轉到國際學校。「本來間學校都好好,讀得好開心,但覺得瘋狂做功課嘅模式未必好啱佢,今年我就同佢轉咗國際學校,而嗰間學校係以運動為主,我覺得要因應小朋友嘅個性、特質去揀學校,唔想佢哋嘅童年淹沒係功課當中。」

她續指,從不會在學習上給予孩子壓力。「數字1至10,佢成日撈亂6同9,但我覺得唔緊要丫,大個唔通唔識分6同9?我冇咩俾壓力佢,我個仔中意睇圖畫,再運用自己嘅創意講一堆嘢俾你聽,希望俾佢玩同freestyle(自由發揮)多啲。」

平衡兄妹照顧時間 拍攝持開放心態

她分享,平常尤其著重培養Juju的自理能力及待人接物的態度。「就算對姐姐(外傭),都唔可以冇禮貌、郁手郁腳、呼呼喝喝,要識得尊重。咩都叫佢做下,自理能力一定要有,唔想到佢大個,煮個公仔麵都唔識。我冇乜preference(偏好)想要佢做咩,如果搵到自己嘅愛好,就要盡全力做好件事。」

對於未來的拍攝機會,Juju媽媽坦言持開放心態。「唔希望剩係拍野,或者剩係讀書,人生應該要有個平衡。對於拍攝工作,其實open mind(開放心態),但件事要有意義。而家每一日都有人approach(接觸),每次都問咗Juju想唔想先。雖然我係佢媽媽,但唔可以強迫佢。我自己都唔想太多(拍攝工作),都要照顧妹妹,要攞個平衡。唔想因為套劇,將自己焦點完全落晒哥哥到。」

作為雙職媽媽,她認為在照顧孩子以外,也要有私人時間。「同學仔媽咪都係我而家嘅好朋友,平時會帶佢哋同啲同學仔一齊玩,媽媽就一齊食嘢。做媽媽都要get the balance(取個平衡),係好忙嘅,但都要有返自己me time(私人時間),當投入返湊小朋友,自己都會開心啲、正面啲。」

