暖男爸爸│小暴龍Julian可愛爆紅　媽媽：佢真係大個仔有哥哥風範

ViuTV劇集《暖男爸爸》自播出後，飾演阿榮（鄭中基飾）兒子小暴龍哥的Julian（Juju）火速爆紅。Juju原不是圈中童星，惟憑其超可愛表情，令觀眾大呼超治癒！媽媽分享，雖然兒子只參與了八天的拍攝，但是次經驗令兒子成長不少，社交能力有所增強，更難忘劇組上下的貼心照顧！ 攝影：鄭子峰 服裝：FILA KIDS 場地提供：Wahaha Partyroom

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8日拍攝令孩子成長 更具「哥哥」風範

Juju媽媽形容，5歲半的兒子性格好動，古靈精怪，原來在拍劇前，他是一名怕醜仔。「未拍劇前慢熱啲、怕醜啲，見到陌生人會匿埋喺我後面，唔係太講中文。」疫情關係Juju停課，他的表姑媽及表姑姐恰是《暖男爸爸》的服裝指導，在她們引薦下便參與了劇集的試鏡。「知道監製Peter（戚家基）都cast（試鏡）過200個小朋友，但都唔啱，就介紹咗juju同表哥（大暴龍哥）一齊去做casting，都想俾佢見識下唔同嘅嘢。」

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她憶述，劇集拍攝為期兩個月，Juju參與了其中8日，過程令他成長不少。「而家識得同人團隊合作，見到陌生人冇以前咁怕醜，肯去打招呼，肯講中文，社交能力好咗，成長咗好多。好proud of（自豪）佢，唔係因為有人認得佢，而係我覺得佢真係大個仔咗！」

Juju：工作不是那麼容易的！

媽媽又分享，現時Juju回到家中，與3歲的妹妹相處時，更具「哥哥」風範。「更識得照顧妹妹，感情好咗。有次Juju拍廣告，臨出門妹妹就想喊，佢就好成熟咁話『我一陣間就返，Working is not that easy（工作不是那麼容易的）！』，又話要買禮物送俾妹妹、媽媽，係好sweet（窩心），佢會覺得努力做嘢，就可以買嘢送俾鍾意嘅人。」

「暖男爸爸」Ronald變魔術 強尼請食蛋撻

Julian媽媽坦言，拍攝期間氣氛良好，台前幕後打成一片。「拍完劇之後同所有劇組員工都好好感情，大家都變咗好朋友。雖然我哋唔係圈中人，見到套劇迴響咁好，都替佢哋好開心。」

她更難忘兩位現實中的「暖男爸爸」，「Ronald（鄭中基）戲裡戲外都係一個非常之好嘅暖男爸爸，始終juju第一次拍攝，未必可以跟隨全部指示，Ronald就好有耐心，成日陪佢玩、氹佢笑，變小魔術，佢笑返就繼續拍。強尼哥哥又係好好，有日買咗蛋撻俾佢食，Juju又係好開心。」

她續指，Juju在片場雖不會「典地」、尖叫扭計，惟亦多得演員在非拍攝時間，也願意花時間與Juju建立關係，配合劇組的細心照顧，才可令拍攝過程順利。「譬如佢第一日開拍，有場戲係要佢攬住Mishy（李昭南，飾演推拿按摩師Nami），但佢係完全唔肯攬，拍到出晒汗。監製Peter就話『唔緊要，調返轉Mishy攬佢』，會寧願改一改劇本，或者大人就一就，拍攝順利係因為佢哋嘅功勞。」

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轉讀國際學校 著重自由發揮

疫情以來，除了拍攝時間，Julian媽媽特意找了老師上門授課，內容卻是以「玩」為主，「整吓cupcake（杯子蛋糕）、意粉」，她認為，Juju性格好動，在即將升小學之際，便決定讓他從本地學校轉到國際學校。「本來間學校都好好，讀得好開心，但覺得瘋狂做功課嘅模式未必好啱佢，今年我就同佢轉咗國際學校，而嗰間學校係以運動為主，我覺得要因應小朋友嘅個性、特質去揀學校，唔想佢哋嘅童年淹沒係功課當中。」

她續指，從不會在學習上給予孩子壓力。「數字1至10，佢成日撈亂6同9，但我覺得唔緊要丫，大個唔通唔識分6同9？我冇咩俾壓力佢，我個仔中意睇圖畫，再運用自己嘅創意講一堆嘢俾你聽，希望俾佢玩同freestyle（自由發揮）多啲。」

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平衡兄妹照顧時間 拍攝持開放心態

她分享，平常尤其著重培養Juju的自理能力及待人接物的態度。「就算對姐姐（外傭），都唔可以冇禮貌、郁手郁腳、呼呼喝喝，要識得尊重。咩都叫佢做下，自理能力一定要有，唔想到佢大個，煮個公仔麵都唔識。我冇乜preference（偏好）想要佢做咩，如果搵到自己嘅愛好，就要盡全力做好件事。」

對於未來的拍攝機會，Juju媽媽坦言持開放心態。「唔希望剩係拍野，或者剩係讀書，人生應該要有個平衡。對於拍攝工作，其實open mind（開放心態），但件事要有意義。而家每一日都有人approach（接觸），每次都問咗Juju想唔想先。雖然我係佢媽媽，但唔可以強迫佢。我自己都唔想太多（拍攝工作），都要照顧妹妹，要攞個平衡。唔想因為套劇，將自己焦點完全落晒哥哥到。」

作為雙職媽媽，她認為在照顧孩子以外，也要有私人時間。「同學仔媽咪都係我而家嘅好朋友，平時會帶佢哋同啲同學仔一齊玩，媽媽就一齊食嘢。做媽媽都要get the balance（取個平衡），係好忙嘅，但都要有返自己me time（私人時間），當投入返湊小朋友，自己都會開心啲、正面啲。」

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