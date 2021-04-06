小朋友將飲品開封後放常溫令細菌急增　呢款飲品隔夜菌量增8千倍

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-06 09:00

近日天氣炎熱，相信不少家長或小朋友都會多喝了樽裝飲品，但有時並不是一口氣便喝完，可能解決當下口渴的感覺便放在一旁，然後明天或記起的時候再拿起喝。如果你曾試過喝放置在一旁的樽裝飲品後肚子不舒服的話，其實不是偶然，皆因由你嘴唇接觸到瓶口一刻起，細菌已在不停滋生！

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隔夜樽裝飲品常溫放一晚 細菌激增8,600倍

月曜から夜ふか節目截圖

日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふか）多年前做了一個樽裝飲品含菌量實驗，以水、綠茶、麥茶、橙汁、Latte、可樂這6種飲品作測試對象，工作人員先將每款飲品打開喝一口，然後再將飲品放置在模擬常溫的環境，溫度在攝氏28度、濕度70%的空間靜置24小時，放隔夜後檢測每款飲品的金黃葡萄球菌含量。

在工作人員未喝前，每款飲品的金黃葡萄球菌含量都在600左右，隔夜後最特別的結果是綠茶，含菌量不升反跌，由約600個降至490個。而香港人比較常喝的可樂跟Latte則排名第三和第一，可樂含菌量突破200萬，Latte更是驚人的約517萬，足足上升了約8,600倍。

一招解決細菌增長

樽裝飲品內的金黃葡萄球菌來源其實是皮膚、口腔，而令細菌能大幅度增加的原因，主要是飲料中的糖份，因此實驗中，愈多糖的飲品結果愈驚人，再細思極恐，其實我們很少說喝一口便停止，意味著正常情況下，我們接觸瓶口的次數理應會更多，所以現實情況可能比實驗的數字更可怕。不過，不用過份擔心，由於細菌是來自最初我們口腔上的細菌，因此避免接用口直接接觸樽口，只要倒進杯子再喝已經可以減慢細菌滋生，再好的做法是放冰箱便萬無一失。

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+ 9 + 9 + 9

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李杏榆表示家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

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