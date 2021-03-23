時令水果│中醫教媽媽揀啱春夏水果　鼻敏感濕疹兒童忌食呢樣

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-23 13:32

踏入春夏季節，多種時令水果當造，家長都喜歡給小朋友吃水果，但原來中醫角度，不同水果有不同屬性，到底家長應該如何選擇最適合孩子體質的水果呢? 註冊中醫師陳綺琪認為人體寒熱溫涼不一，特別在濕潮的香港，小朋友容易因轉季而誘發鼻敏感、濕疹發作，所以在選擇水果時，應盡量選擇合自己體質的水果吃，避免吃錯水果令身體不適。

潮濕天氣，濕氣重得令人怎麼睡都好像不夠，陳綺琪中醫師表示向來活躍的小朋友，也容易因轉季誘發反復發作的鼻敏感、濕疹。她說：「鼻塞導致睡覺不寧，透不過氣而哭醒，或者皮膚癢得不斷脫皮或流滋水。在中醫角度來講，小朋友『肺脾腎常不足』，當中脾為後天之本，生化氣血之本源，運化水谷精微滋養全身肌肉，他們生長發育迅速，但脾胃仍弱，運化功能未完善，飲食稍有不慎，如食太多、太豐富、或偏食、胃口差，便易傷脾胃，令小朋友經常處於亞健康狀態，經常出現便秘、鼻炎、皮膚問題、甚至哮喘或其他疾病。」

春夏面對的健康問題多，但天氣愈來愈熱，家長又應如何小朋友挑選既消暑之餘，又免傷陽氣，不損脾胃的健康水果呢？陳醫師特別挑選了12款時令水果，並提供以下進食建議。

點圖即睇12款時令水果進食宜忌：

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以上資訊僅供參考，每人體質不同，有任何疑問請咨詢註冊中醫師。

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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