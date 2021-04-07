台鐵出軌｜遺體修復師因工作愧對孩子　兒子一句話卻讓他感動哭崩

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-07 18:29

清明連假的太魯閣出軌意外，舉國同哀，大家在哀悼的同時，也能看到許多善心湧入，替這個悲傷事故，注入一些溫暖。

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今年的清明連假，一場太魯閣出軌意外造成一百多人死傷，無數個家庭破碎，不幸罹難的人，讓活着人的心碎；而幸運存活的人，也在心中造成難以抹滅的創傷。令人欣慰的是，總使在一片傷痛當中，仍有好多的愛和溫暖不斷支撐着哀傷的災難現場。

其中，「76行者」團隊在事發當下也趕到花蓮殯儀館，免費替所有罹難者修復遺體，根據報道，召集人陳修將受訪時，只要想到罹難者所受的苦，都會忍不住悲傷情緒。而在遺體修復師的這條路上，陳修將表示，自己最對不起的，是自己摯愛的孩子。

陳修將與孩子的生活日常：

洗心革面的大哥，立志要做一位「好人」回饋社會

仔細了解陳修將原本是位大哥（編：即「黑道分子」），後來洗心革面，立志要做一位對社會有貢獻的好人，因此近幾年只要發生重大災難，都會看到他帶隊挺進災區的身影。從澎湖空難、高雄氣爆、維冠大樓倒塌、蝶戀花翻車事故、花蓮地震、普悠瑪出軌事件…這些近年來的大型社會事故，他都會在第一時間趕到現場，免費為罹難者服務，撫慰無數家屬的心。

大型事故多生在連假，無法好好陪伴孩子使他心中有愧

然而，上述那些大型災情，剛好都發生在連續假日，也讓陳修將曾在受訪時透露，最對不起的，就是自己的孩子。尤其遺體修復師的工時長，往往一待就是超過一個禮拜，其中包含搜救的進度與檢驗遺體的DNA等。

回憶花蓮地震那次，陳修將虧欠的表示當時他的孩子才剛滿一歲，那時一接到消息，他和老婆馬上就趕到現場，那次也是他們第一次和孩子分開這麼久，因為孩子平常非常黏爸爸媽媽，連睡覺都要一起睡，結果那時過年卻要分開，十分不捨。

76行者遺體美容修復團隊徹夜為太魯閣罹難者遺體進行修復。（Facebook@王薇君）

家人諒解工作，使他能義無返顧的回饋社會

為了在無情災難中貢獻心力，陳修將的家人都很諒解他的工作，只要新聞一出來的時候，他的媽媽和岳母都會要他放心去工作，他們會幫忙顧孩子。也因為平時和孩子感情非常好，每當前入災區目睹家屬們生離死別的場景，都會讓他流下眼淚。

陳修將還分享，維冠大樓倒塌那次，原本說好全家要出國旅遊，結果一聽到發生這麼嚴重的地震，他和老婆當下第一個決定，就是要去現場幫忙，出國旅行泡湯了，訂好的機票和飯店也全取消，當時夫妻倆都很內疚，覺得說好要帶他去玩沒能做到，連過年也無法陪他。

但感人的是，後來他們到在災區後，連忙先撥打電話給兒子道歉，懂事的兒子沒有鬧脾氣或哭鬧，反而回答他：「沒關係，台南那邊的人比我更需要你。」這段往事，讓陳修將忍不住哽咽表示，當下自己和老婆聽到兒子這樣說，馬上哭超慘，覺得自己一切付出都值得，且更加體悟到，善良是會感染給孩子的！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：遺體修復師愧對無法時常陪伴孩子，「爸爸沒關係，因為罹難者比我更需要你。」淚喊：一切付出都值得，因為善良會傳染！】