台鐵出軌｜車站員工女兒殞命頭臉缺損嚴重　修復師花十多小時重建

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 12:03

這起太魯閣號出軌事故的罹難者，其中一位還是台鐵員工的女兒，任職於台東站的卓姓員工，當晚接獲消息，就立刻趕到花蓮認屍，原本希望5日中午過後，就能將愛女的遺體移回台東，不過由於頭部受創嚴重，預估得十幾個小時修復，也讓心急如焚的家屬，必須再多等一天。

穿著獨特有個性，拍照時舉手投足，還不時展現自信，這是25日的卓姓女子，沒想到身為台鐵人的女兒，卻因為搭乘台鐵列車而斷送寶貴性命……

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大體修復師陳修將：「頭臉部有一些缺損，我們目前正在努力的，在重建她的頭臉部的部分。」 卓姓女子二號上午，從北部搭上出事的太魯閣號，原本要返回台東老家，沒想到在途中發生事故，而她在台東機務分段服務，也是列車司機的父親得知消息，立刻北上花蓮認屍，當晚就從服裝認出女兒身分，但由於頭部重創，身分仍得進一步確認，才會等待DNA比對以及大體修復，拖延多日。

大體修復師陳修將：「我們有答應家屬說，盡量在(5日)中午左右，交還給家屬，讓他們能夠帶回家。」家屬的痛，前往幫忙的大體修復師感同身受，原本希望趕在5日中午前，將卓姓女子的大體修復，讓家屬可以盡早領回辦理後事，不過實在是頭部重創太過嚴重，預估修復時間要長達十幾個小時，因此也將多延誤一天才能返家。

卓姓女子三年前到韓國旅遊時，還曾在穿著韓服，在景福宮前拍下照片，並傳給她的父親，當時她的父親還開玩笑，反問她是韓國人嗎，顯現出父女倆互動密切以及好默契，沒想到這次意外，僅憑藉著衣服就認出女兒身分，卻已經是生離死別，也讓照片中的甜美笑容，只能永遠留在父親的記憶中。

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