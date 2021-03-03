親子教養｜孩子總在抱怨發牢騷？　父母別妥協可用這5招溫柔應對

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-03 12:00

孩子咳咳叫、賴皮、抱怨的行為，往往會令父母容易感到煩躁。值得注意的是，聰明的孩子都了解這麼做有時是很有用的手段。以下為各位家長們提供一些建議，幫助你應對愛抱怨賴皮的小孩。 文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

孩子習慣抱怨該如何處理？（點擊下圖看清）

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孩子抱怨發牢騷的原因

孩子會抱怨並不表示他被寵壞、溺愛，如果輕鬆看待這件事，它其實只是一種類似哭鬧的行為。孩子有時候會因為疲憊、飢餓、無聊或身體不舒服而抱怨、發牢騷。此外，孩子也可能因為想要吸引父母的注意而抱怨。

一般而言，3至6歲的孩子最常做出令家長感到煩躁的抱怨、耍賴行為。家長對孩子這種負面行為如何反應，會影響孩子抱怨的時間長短；換句話說，父母的反應是決定小孩抱怨會持續多久的關鍵。如果孩子抱怨後可以得到他想要的東西，那以後他就會持續這麼做。

家長應該採取的措施

錄影並做成記錄

當孩子開始抱怨，你可以把它錄下來留影，待他回復正常後，也請你錄影存證。當孩子心情比較好時，找個適當的時間點將2段影片給他看，並指出孩子在抱怨、發牢騷與正常時候，有2種不同的說話口氣。你可以根據經驗告訴孩子，當他對別人抱怨時，別人會對他有甚麼反應。

讓自己冷靜下來

當孩子開始抱怨時，請不要生氣或用難聽的綽號叫他、笑他， 因為這麼做會傷到孩子感受，有時還會導致負面的心理問題發生。

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不要跟孩子妥協

讓孩子知道，只有他用正常口氣跟你說話，才會得到他想要的東西。直到孩子願意恢復正常態度前，請你保持冷靜，避免跟孩子眼神接觸，或對他有所回應。當孩子不再抱怨，再有限度滿地足他的請求，並告訴他為甚麼他的要求無法完全獲得滿足。如：孩子吵着要吃糖果，你可以告訴他糖果吃多了對牙齒不好，如果他要吃堅果的話可以。

轉移孩子注意力

如果你已經跟孩子說明但沒有甚麼效果，你可以轉移話題，或者給孩子一個愛的擁抱，孩子的心情和行為可能因為父母真誠地摟抱立刻改善許多。

發揮幽默感

你可以試着假裝不知道誰在抱怨，例如問你的孩子是否聽到有人躲在桌子底下發牢騷？另外，你可以試着逗孩子笑，扭轉他的態度。不過，如果孩子不喜歡被逗弄，請你試試別的方法。

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預防孩子抱怨的方法

多關心孩子

小孩說話時，請仔細聆聽。如果你剛好在忙別的事情，請儘快回應他的要求，不要讓孩子等候太久。

不要讓孩子覺得無聊

為孩子找些不同活動和課程讓他參與，因餵當孩子感到無聊時，就很容易會抱怨、發牢騷。

孩子需要時請多幫助他

有時候孩子不懂得如何用說或其他適當行為表達感受，因而用抱怨、發牢騷的行為表達。如果你注意到孩子出現過度失望或挫折的情況，請你立刻幫助他。你可以用他懂的字眼安慰、支持他，提供他需要的協助，或是鼓勵他再接再厲。

請支持孩子的基本需求

需求與需要是不同的2件事，需求是必要的，而需要則是因慾望而想要，請你不要讓孩子因為缺乏基本需求而受苦，例如過度飢餓或勞累。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩愛抱怨發牢騷～用幽默關心幫助他】