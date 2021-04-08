謝安琪報名學棍波電單車　老公張繼聰：一定要送份禮物俾你

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-09 01:47

張繼聰這幾年沉迷於電單車，連情人節都拋下老婆，和好兄弟方力申去遊電單車河，又送上一部中古電單車作為情人節禮物給沒有電單車牌的老婆。最近謝安琪終於「扚起心肝」，報名學電單車，謝安琪還表示「屋企全部都係棍波車，我一定要考到棍波車牌，如果唔係有人又有藉口⋯再買新車」。

張繼聰這幾年沉迷於電單車，經常和電單車發燒友一齊遊車河、到處打卡影靚相。早前情人節張繼聰更加拋下老婆，和好兄弟方力申去遊電單車河，然後再送上精心挑選的情人節禮物－中古電單車一部給沒有電單車牌的謝安琪。當時謝安琪表示「第一，我係未有電單車牌嘅。第二，如果我真係去考電單車牌，唔係話一定，係大約9成機會選擇考自動波。」還表示「所以當張先生送圖中呢架咁別緻嘅中古電單車仔比我，我當然好欣賞啦，但係一諗起自己連電單車牌都冇，仲要呢架係棍波電單車，我真係好驚喜。」

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相隔約兩個月，謝安琪今日（4月8日）貼出相片，表示自己終於去去報名學電單車，並表示當時只係是報名，並坐上電單車感受一下，「雖然服裝方面，可以話係嚴重出錯，但係無損我凌厲嘅眼神」，又表示「我究竟諗緊乜嘢？我係諗緊......屋企全部都係棍波車，我一定要考到棍波車牌。如果唔係，有人又有藉口……再買新車。」。

謝安琪還標注老公張繼聰的Insatgram ，表示「為咗呢個原因，一定要考棍波」。而張繼聰則留言「咁高興，一定要送份禮物俾你，賀一賀佢😌」。不少網民表示二人互動甜蜜，是花式晒恩愛。