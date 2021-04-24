睡覺吹風扇恐致猝死？女童吹一晚即面癱！教你點吹風扇安心又涼快

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-24 18:17

夏天天氣炎熱，很多人都習慣開風扇或冷氣睡覺。不過，日韓則有傳言指出「風扇開着不關引起睡夢中猝死」的傳言，內地亦有女童因對正風扇睡覺而面癱。不少人吹風扇容易頭痛或感冒，究竟怎樣吹風扇可以避免不適呢？

日韓網上瘋傳「風扇死亡」（Fan Death）一詞，有網民討論睡覺時吹風扇會否導致人體體溫過低而猝死，令公眾擔心吹風扇會為身體帶來的不適及危險性。日本臨床免疫學專家西園寺克終出面解釋，人在睡夢中猝死的其一原因是與飲酒有關，夏天炎熱不少人也喜歡飲凍啤酒，酒精利尿可能會導致脫水，血管容易堵塞引發腦梗塞、心肌梗塞、心律不整，有機會導致心臟病而猝死。

很多人都會因為睡覺時吹風扇而感到頭痛不適，特別是因在睡覺長時間吹正風扇。

雖然未有足夠的證據支持睡覺吹風扇會容易猝死，不過很多人都會因為吹風扇而感到頭痛不適。中醫有指這是因為「風邪」，因為室內室外的大溫差有機會造成腦部血管急劇收縮，導致頭痛、頭暈。而面上有2條經脈，面部被風長吹，身體虛弱者一旦受寒便很易引起血管痙攣，甚至面癱。因此，吹風扇也不應直接吹正身體重要部位。

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其實只要留意正確的使用方法，風扇不但令人感覺涼快舒服，而且比用冷氣更省電慳錢，還能為環保出多一分力。

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