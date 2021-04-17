女兒弄髒同學顏色筆　媽媽稱屬小事不懂處理　惹得網民連環炮轟…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-17 09:00

自己家孩子用壞別人家孩子的物品時，各位爸爸媽媽第一時間的處理方式為何呢？ 孩子上幼兒園後，在與其他小孩交流的過程中，不小心用壞物品或用傷彼此，都是很常見的事情，如果發生時，父母與老師有智慧的處理態度，可以讓大事化小、小事化無，最棒的方法便是能讓雙方家長都滿意，且孩子也都不會因此心懷芥蒂。

Facebook社群《靠北幼兒園》有位媽媽，發文指出放學去接女兒時，老師與她說明，今天在學校女兒拿了別的同學的彩色筆使用，歸還時發現筆尖染到顏色，該名同學非常傷心的哭了。但媽媽表示，她並不理解老師與她說這件事情的用意為何，直到老師問出：「媽媽想怎麼處理呢？」這位媽媽表示，這麼點小事情，還真不知道要怎麼處理。因此上網詢問網友，她該怎麼處理。

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「隨便拿走別人的東西有損壞，家長不以為意還覺得老師小題大作？」

此文一出，底下網友都不買單，認為損壞別人東西，主動賠償本就天經地義，更何況以事主的說法，女兒似乎是在沒有經過他人的同意下，拿走他人的物品，已經不對在先，弄壞又認為「只是小事」不需要負責的態度，令人不敢恭維。

有位爸爸的解決方法，也獲得多數網友的支持，他表示：自己會去買兩份，一份賠償給那位孩子，另一份給自己家的小孩，並且教育孩子：想要甚麼東西，要跟爸媽說，爸媽會視情況決定需不需要購買，絕對不是去拿別人的。

希望文章只是反串，若不是導正還來得及！

有其他網友指出，這是教養問題，不是因為只有一支筆，相信沒有一個孩子會喜歡使用被混色的筆，更何況本來就不該擅自取用他人物品，當然該還已被混色的彩色筆，書局都有在賣單支的，並請孩子道歉，這舉動除了是能讓孩子了解這是不對的行為外，也是對另一位孩子的尊重！

有媽媽舉出自己的經驗，他說他的孩子曾經跟同學借一隻彩色筆，然後畫的太用力，筆頭變粗了，隔天他主動買一盒新的還對方家長，一方面是自己的小孩那時候還小，不會控制力道，另一方面是不管年紀大或小，都要讓孩子知道弄壞別人的東西不是應該的，就算別人不用我們賠償，還是要主動賠償並道歉，這應該是教育孩子的好時機，請事主不要錯過了。

其實，不單是這件事情，很多我們以為「微小的事情，其實都是累積起來能讓人崩潰的惡意。」每個人心中對事物看待的標準都很「主觀」，因此當遇到事情時，我們只能盡量「客觀」以一個常理來說大家會怎麼反應的心去回應。而不是認為是小事，就理所當然的覺得，對方也應該覺得是小事。尊重別人、禮貌對待他人是做人最基本的道理。

最有引用一位網友的回文當作結語「如果你會擔心孩子走在路上突然被攻擊或被找麻煩嗎？如果會的話，你要知道放任自己的孩子去無禮地對待人，也是這種隨機襲擊事件的幫兇之一。」希望這篇文章是反串，如果不是的話，真心希望可以導正觀念，改變不嫌晚，共勉之。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「你以為微小的事情，其實都是累積起來能讓人崩潰的惡意。」女兒弄髒同學色筆，媽媽上網發文求助，卻被網友認為處理方式不恰當！】