牛王頭小孩說對不起如唸口簧？　教導孩子道歉要從因果關係入手

孩子每次犯錯，總是很快地笑嘻嘻說「對不起」？或是孩子每次犯錯，無論如何都不開口說「對不起」？孩子問：「媽咪，為甚麼別人弄痛我了，他都不跟我說對不起呢？」究竟該不該要求孩子學會說「對不起」？如何引導他們了解「對不起」三個字的真正意涵呢？

如何引導孩子認真地說對不起 （點擊了解）

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孩子問：「為甚麼別人都不用跟我說對說不對起」，父母該怎回應：

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孩子笑嘻嘻說「對不起」？

觀察孩子發展：是否對事情前因後果已有掌握能力

有媽咪提到，自己的孩子很會說：「對不起！」每次犯了錯不但超快主動道歉，還會笑嘻嘻、開開心心的一直說；看起來似乎是很懂事、反應很快的孩子，但媽咪心中滿是疑問，孩子真的了解表達「對不起」的意義嗎？是在發自內心的道歉嗎？

台北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心臨床心理師湯素琴表示，知道自己的錯誤，勇於承認並誠心道歉，是大家視為有禮貌的好行為，但孩子是否真的理解並且有能力判斷當下的情境，則是這行為是否有意義的關鍵考量。

因為每個孩子的認知成熟度不盡相同，家長可以做的是日常生活中先觀察孩子是否已經真對事情的前因後果有理解能力，因為知道發生了甚麼事，或自己做了甚麼導致了這樣的結果，加上判斷這結果是不對的或不好的，再說對不起才比較有意義。

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孩子發展大不同，有些近3歲已能了解因果關係

那麼，孩子到了多大會開始擁有理解事情前因後果的的能力呢？湯素琴心理師說：一般說來，不建議家長將孩子的年齡當作是觀察孩子發展能力的唯一指標，孩子的各種能力發展速度可能不同。 有些認知語言發展較快的孩子，大約快3歲就能夠對很多事情發展的前因後果有足夠的理解能力，對任何事情的發生都充滿好奇心，整天追着家長問：「為甚麼？為甚麼？」但有些孩子可能3歲之後才漸漸開始發展。

若經由家長的觀察，孩子對於事情的前後因果理解能力還未發展成熟，尚無法判斷行為不當的原因，那麼孩子出現似乎只是習慣將「對不起」三個字常掛在嘴邊，而無法進一步反省的現象，便是可以被理解的，這時家長可能需要多給孩子一些時間，因為孩子還無法理解某些行為將會導致某種結果，但至少他知道了被指正或犯錯時，要說對不起。

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協助孩子建立對事情前因後果的能力

利用說故事、念繪本與孩子互動

家長也可以在日常生活中，慢慢協助孩子建立起對事情前後因果認知的能力，像利用繪本說故事便是一個不錯的方法，因為故事的發展通常會有時間性的前後因果關係。舉例來說，講三隻小豬的故事給孩子聽，講完故事後可以與孩子互動，輕鬆地問問孩子：「剛剛故事中說了些甚麼呢？ 」藉此了解孩子接收到了多少訊息，年齡小一點的孩子可能會片段的說出些內容，這時可以接着引導：「剛剛故事裏的豬媽媽要三隻小豬去蓋房子，然後呢？」看孩子的反應狀況再接着引導後續故事發生的內容，過程中也可以透過翻書上的圖片提醒孩子喔！若孩子對於故事前後發展已清楚了，便可以問問因果問題，這樣便是製造機會讓孩子思考前後順序與因果關係：「為甚麼故事中的小豬沒有被大野狼吃掉呢？」這樣便是製造機會讓孩子思考前後順序與因果關係。

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入睡前帶着孩子回想一天

晚上睡覺前，可以用輕鬆的態度跟孩子聊聊天，帶着孩子回想：「我們今天先去外公外婆家吃了午餐，然後呢？我們是不是一起去動物園？在動物園裏看到好多的動物唷！離開的時候，爸爸媽媽陪你選了一個玩具，晚上回到家，我們還一起玩…..」像這樣的回想，也可以一點一滴建立起孩子序列思考的概念。

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家長應注意孩子是否被制約

除了建立與觀察孩子的能力發展外，家長不妨先思考平日與孩子的互動中，自己是不是不自覺的制約了孩子？例如：每當孩子犯錯時，是否總是將重點放在不斷強調要說「對不起」三個字，或是第一時間總是不問前因後果就要求孩子要馬上道歉，或孩子說對不起後便自己習慣幫他收拾後果。

那麼久而久之，孩子可能會認為當他出現不適當的行為時，只要馬上說出「對不起」三個字，就沒事了，而未真正學習到每個人都該為自己做的事負責。

當孩子犯錯時，與其急着要求道歉，不如換句話說

湯素琴心理師說，若是家長擔心孩子只是笑嘻嘻且快速地講出「對不起」三個字當成是逃避責任的工具，也可以試着在下一次孩子犯錯時，先別急着要求孩子說對不起或是立刻板起面孔指責孩子，不妨試看看換句話對孩子說，您可以這樣問孩子：「請你告訴爸爸（媽媽），剛剛怎麼了嗎？」

若您發現每次問孩子剛剛發生了甚麼事情，他都答不太出來，除了部分孩子可能是因為怕被處罰不敢說之外，也可能孩子根本還沒有能力搞清楚事情前因後果，只是心急或習慣性地趕快說出「對不起」三個字，這樣道歉本身便是失去意義的。

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注意孩子以嬉鬧方式表達，只為了吸引家長注意

有些孩子知道做甚麼樣的行為，說甚麼話不合宜，但他會故意重複去做，然後做了之後馬上就嘻嘻哈哈地說「對不起、對不起、對不起」。其實這可能是為了要吸引家長的注意，這時建議您可以想想孩子行為背後的原因，例如：是不是平常孩子想要找你玩或找你說話，你總是忙於自己的事情不太理孩子，而孩子若出現這樣的行為，您便會將自己的焦點移到處理他的故意行為上，這時孩子獲得了您的大量注意了，因此孩子便也學會了不斷利用這樣嬉鬧的方式來吸引您的關注。

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孩子總是不肯說「對不起」？

3-5歲自我發展中心

湯素琴心理師表示，雖然3-5歲孩子與外在的人事物出現比以往更多的互動，也能慢慢建立起同理心，但基本上他們仍處於自我中心發展的階段，這樣的自我中心指的是他們大部分時候的反應仍會慣用自己的角度在思考，往往事情發生的第一時間他會認定自己想的，一定也是大家所想的。因此與同儕衝突中，常出現的是「我沒錯」，而「對不起」三個字往往會與「我是錯誤的」連結在一起，所以衝突後要馬上說對不起對他們而言便更有困難。

家長有時容易忘記，很多時候孩子看事情的角度或是思考事情的邏輯，跟大人的思維是不同的，因此，孩子不道歉、不說出「對不起」三個字，有可能是孩子真的打從心底認為某些外在環境中事情的發生，跟他並沒有直接關係，他真心覺得自己並沒有犯錯。

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對於脾氣倔強的孩子，家長可以這麼做

每個孩子的氣質、個性大不同，有些孩子他很清楚知道自己不小心打到別人，做錯事情了，但就是無法看着對方，說出「對不起」三個字來道歉，此時，與其對孩子說一番大道理或逼迫孩子說，也可以先提供孩子另一個選擇，如：等孩子情緒平緩下來後，讓孩子為對方做一件事情來彌補，通常孩子會接受，而且願意去做。之後，在日常生活中再逐漸建立起做錯事要勇於道歉的習慣。

鼓勵孩子說出自己做對甚麼、做錯甚麼

在公共場合中最常發生的就是幾個孩子一起玩，但發生衝突，可能開始會打來打去，家長們第一時間也沒注意到事情發生的狀況，常常變得公說公有理，婆說婆有理，孩子們往往也變得越來越激動，就是不願意開口說對不起。

湯素琴心理師表示，若孩子已經有一定程度的語言表達能力，家長們與其急着找出到底是誰對誰錯，到底誰先出手打人、誰該道歉，不如先問問自己的孩子：「你先告訴媽咪，你剛剛做對了甚麼？做錯了甚麼？」孩子可能會說：「我剛剛有告訴他，不可以打我。」針對這個行為本身，其實，孩子是做得對的，當別人出手侵犯他時，他有用語言告知對方不可以，此時，媽咪應稱讚孩子做得對的部分。

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教導孩子時，勿忘記稱讚他做得好的部分

接着，可以繼續問問孩子：「媽咪覺得你這樣告訴別人不可以隨便打人，你真的很棒，做得很好，那你可以想想看你剛剛是不是也有做錯的地方呢？」家長應多讓孩子在較穩定的情緒中自己思考本身的行為，而不是總是在第一時間充當起法官的角色，不聽孩子的回應，擅自決定孩子行為的對錯後，強硬地要求孩子道歉。

當孩子慢慢能夠用語言說出他覺得自己對的行為與錯誤的行為，也才會越來越有思考改進的能力。湯素琴心理師強調，家長們都會希望自己的孩子能夠學會為自己的錯誤道歉並反省改進，但提醒家長，在每一個過程中別忘了去看見並且讚美孩子做得好、做得對的地方，因為那麼做才能夠幫助孩子更願意學習，也會學得更好更快。

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「媽咪，為甚麼別人都不用跟我說對不起？」

有媽咪提到，帶着孩子去親子館玩，親眼看到其他孩子用球打到自己的孩子，是別人不對，但對方不說對不起，孩子歪着頭問媽咪說：「為甚麼妳教我要說對不起，但是為甚麼明明剛剛那個人用球打我頭，我好痛，他都不用跟我說對不起？」

讓孩子自己選擇是否原諒並真心尊重他的選擇

湯素琴心理師說，可以先讚許孩子，告訴孩子他很棒，他知道用球打到人是要說對不起的，然後可以這樣對孩子說：「媽咪有看到剛剛是他用球打到你，沒有跟你說對不起，你可能覺得好委屈（同理孩子）。每個小朋友都在長大，都在學習，我知道你學會好多事了，你知道隨便用球打人是不對的行為，知道做錯事要說對不起，但是我不知道這個小朋友他學會這件事了沒，也不知道他有甚麼其他不說對不起的原因。不過，即使他沒有跟你說對不起，你還是可以試着原諒他，這樣你又多學會原諒別人了」。

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引導孩子將焦點放在自己任何時候都擁有多種選擇上

大部分孩子在情緒裏的時候通常會回答說：「我才不要原諒他呢！」「我永遠都不想要原諒他！」，此時，最重要的是媽咪也要繼續表示出對孩子的尊重：「好，媽咪知道了，媽咪尊重你的決定，也知道你現在一定很生氣，你不一定要馬上原諒他，有時候我們需要一點時間才能原諒別人，也許等你心情好一點，不痛了，我們再來討論。不過現在你也可以先想想要繼續留在這裏生氣，或先去做點別的會讓自己舒服一點的事…。」

藉由這樣的一個過程，主要是教導孩子任何時候，他其實都可以做出非常多選擇，可以學着看見更多替代方案，而不會一直執着於對方為甚麼不道歉的氣憤情緒中，也不會總是把自己的情緒交由他人來操控。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】