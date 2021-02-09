教養｜孩子待人接物總抱憎厭態度？　4個方法教導子女接納與包容

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-09 12:50

人類社會和諧的根基，始於宗教信仰免於受到迫害，以及包容並接納各種不同信仰和文化背景。你的孩子在長大的過程中，將會逐漸接觸到不同種族的人和各式各樣的文化。因此，你可以從小就教導孩子尊重與自己不同的人、事、物，讓他們學會用開放、沒有偏見、不批判的態度與他人相處。 文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

如何教出懂包容的孩子？（點擊下圖看清！）

+ 15 + 15 + 15

多元化的社會

隨着孩子長大，好奇心也同時跟着增加，他們會觀察到周圍有很多與自己不同的人。在這個階段，孩子也慢慢有了個體（Individual）的觀念。身為家長的你，請以溫柔的方式與孩子聊聊，幫助他們更了解個體的意義。

甚麼是包容

包容是一種公平、開放、尊重社會上所有差異的態度，同時也意謂，從他人身上學習差異性，重視不同的文化和生活方式。當然，這並不表示所有的事都應該被包容，不符合道德規則或有違社會規範的行為，都不應該被包容。

如何教導孩子包容

1. 妥善運用媒體

媒體廣泛的影響力以及傳播的流行文化，會影響孩子的思維。因此，你可以利用書籍、音樂、藝術或電視等媒介，做為教導孩子學會包容的工具。你可以和孩子共同找出在媒體中出現的刻板印象，以及明顯帶有偏見的行為。

相關文章：子女常「賴貓」承諾過不算數？5點教出守信用子女單靠堅持不足夠…

+ 8 + 8 + 8

2. 注意用字遣詞

孩子認識了媒體後，就會了解一些對特定族群的人有偏見、歧視的不禮貌字眼。你可以採取預防的方法，阻止孩子對他人使用這些不好的話語，以避免孩子產生偏差的態度。請教導孩子儘量少用過於強烈的字眼，多用中性的語言。

3. 讓孩子多接觸不同文化

當孩子接觸到愈多不同的文化和生活型態，他們就愈能調整自己，並接受差異。多讓孩子有機會與不同背景的人一起活動、讀書、玩耍，同時也要指出並讓孩子了解，自己的家與別人的家的差別，請告訴你的孩子，要尊重家裏重視的傳統價值。

此外，請幫助孩子認識自己與別人的差異，並好好珍惜自己的優點，因為每個人都是獨特的、唯一的。對自己比較沒有自信的孩子，在與他人交往時，通常比較不懂得善待別人。用愛灌溉孩子的成長，讓他們看重自己並充滿自信心，同時教導孩子尊重別人，這樣他們也會用相同正面積極的方式對待別人。

相關文章：孩子講大話家長要點應對？專家教你3招令孩子不再說謊

4. 做孩子的好榜樣

請隨時注意你自己的態度。如果要讓孩子學會包容，你自己也要展現尊重不同價值的行為。孩子的耳朵是很靈光的，當你談論過去在不同年紀認識的不同朋友時，請留意你說話的態度和語氣，無論是不是不經意說出口的話，都千萬不要用開玩笑的方式表達，孩子會因為你所說的話，在腦海裏留下不好的刻板印象。

教導孩子學會包容，對孩子未來的發展和成長，是很重要的。整體而言，懂得包容，沒有偏見，不批判的孩子，在生活各方面將有更多無限發展的機會。身為家長的你，請慢慢灌輸孩子這些核心價值，未來孩子長大後，才會具備這些正向積極的態度。

延伸閱讀：

包容不是犧牲～教小孩接納別人的不同

我們都一樣～如何與孩子談論種族議題

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：做個好榜樣！4方法教出包容的孩子】