成功人士童年共通點係會做鎖碎家務　專家建議歲半起可以做呢樣嘢

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-15 21:00

每位家長都想小朋友擁有一個快樂的人生，但要獲得快樂，心靈上的滿足是不可缺少的。而要獲得心靈上的滿足，反而要做一些看似未必「快樂」的事情，哈佛大學一項為期75年的人類發展研究表示，人要快樂必先要有一些責任感，而對小朋友來說，做家務便是培養責任心的方法。

成功人士共通點 從小做家務

上述研究中追蹤了724男孩，並追蹤了當中長大後在社會上獲得成就的人士，這正正是父母期望自己子女也做到的目標，這類成功人士的共通點是都具有責任感，並從小就會各種瑣碎的家務。斯坦福大學前新生主任Julie Lythcott-Haims在2016年的TED演講上提及，做家務是令小朋友有責任感的來潔源之一，生活中總有些事是大家都不想做的，而這時候總要有人跳出來想「那我做吧」，培養到這種心態會令小朋友將來在職場上獲得更大的成功。

剛開始嘗試讓小朋友做一些簡單家務，家長一定要明白一個殘酷的事實，就是讓小朋友幫忙做家務並不會減輕你的負擔，他們不大可能會把家務做「好」，甚至結果你也只會勉強接受，不過媽媽不應因為怕麻煩而又自己接手，學懂放手才會令小朋友成長。慢慢地，令小朋友明白不是媽媽要我執垃圾、洗衣服，而這只是生活中的一部分事情。

專家建議如何開始

Edge Development Centre臨床心理學家楊健恩指，訓練小朋友幫手做家務，可以提升自理能力，尤其是已經識行識走，年齡介乎兩至三歲的小朋友。疫情下不能外出確實是相當辛苦，因此在家中多點「郁動」對小朋友都有好處，家長可以參考以下的家務表，叫小朋友跟著做。

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