子女想幫手做家務但愈幫愈忙？勿嚴厲拒絕　日本專家教最佳應對法

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-02-06 12:00

孩子「想幫忙」的心意雖然令人開心，但不管是打掃、洗衣服還是做飯，坦白說孩子插手反而會造成困擾！所以通常會出言拒絕：「不要插手！」（以下內容節錄自《與孩子對話的66堂練習課》。）

文：曾田照子（畢業於日本東洋大學文學系，活用養育三女的經驗撰寫相關書籍）

藉由幫忙累積孩子的生活經驗

「請讓孩子多幫忙家事」、「生活體驗非常重要」……我們當然都明白這些道理，而且讓孩子實際體驗到「自己幫得上忙」，也有助於培養孩子的自信對吧？儘管明白，但是孩子的「幫忙」卻反而會礙手礙腳的，大多數情況下只會徒增大人的工作。

所以身為父母，心情通常都很複雜。既想讓孩子幫忙，又不希望孩子插手。我認為沒有餘裕讓孩子幫忙的時候，坦率拒絕也無妨。雖然會有點過意不去，但是有時也需要給予孩子善意被拒絕的經驗。

這邊要特別注意的是拒絕方式。請避免嚴厲地說出「不要插手！」，要對孩子說「謝謝你，但是今天媽媽很忙，下次再麻煩你」等等，這樣也等於是向孩子示範如何以溫柔且令人舒服的態度「拒絕他人」。

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我的某位朋友在孩子年幼時，因為嫌麻煩而不讓孩子幫忙，等到孩子上國中後才想說「差不多該讓孩子幫忙家事了」，結果孩子卻已經認為「不做是理所當然的」、「那是媽媽的工作吧」，為時已晚。

孩子對大人做的所有事情都很有興趣、會想一一模仿的年齡，僅到學齡前而已。所以打鐵要趁熱，請及早為孩子建立「幫忙是理所當然」的觀念。將孩子的幫忙定位成「協助做家事」，或許會覺得礙手礙腳。但是從家事學習、食品知識教育、手指靈活度教育等角度來看，或許會認為就算得多花時間或總是失敗，也屬於一種「寶貴的經驗」……對吧？

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《與孩子對話的66堂練習課》書本封面

書名：《與孩子對話的66堂練習課》 作者：曾田照子，千葉縣出身，畢業於日本東洋大學文學系。曾任廣告製作公司文案設計師，後來獨立成為自由接案者。現在則活用養育三女的經驗撰寫相關書籍，著作包括《子どもを伸ばすママの言葉がけ 言ってはいけないNGワード55》（メイツ出版）、《「お母さんの愛情不足が原因」と言われたとき読む本》（中經出版）等。 譯者：黃筱涵

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】