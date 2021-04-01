應用行為分析老師這樣教孩子做家務　家長必學12個技巧培養責任感

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-01 21:01

從事教授患有自閉症兒童接近20年，兼職應用行為分析(ABA) 老師的Auntie Van Van，正職是一位全職媽媽，育有一個11歲兒子，由於在過去的工作中，看到很多學生的家長「恨錯難返」，所以她早在兒子讀幼稚園時，就立志培養出兒子的責任心，要對家務、學業功課負責，不要事事依賴父母。擅長講故事及創作圖書的她最近更將應用行為分析放入新作《我會！我會！成為家事好幫手》之中，希望可與大人小朋友一起分享。 (圖片版由受訪者提供)

Auntie Van Van職業是應用行為分析老師，新雅出版社問她是否有興趣寫一本講小朋友自理的書，希望她可以將專業範圍實踐到書中，Auntie Van Van坦言覺得現時很多小朋友的自理能力很一般，她說:「不計特殊小朋友，一個正常6歲幾7歲的小朋友都要人餵飯或沖涼，我覺得這問題是嚴重的，因為當中牽涉到家長覺得對小朋友應該負責的事情，多於他對自己及對家庭的角色，不是單一較小朋友做家務就完。」

小朋友對自己的自理及責任心是Auntie Van Van一直很想去探討的範疇。「以我自己的教育理念，我對我的小朋友、或者學生，我都覺得是應該要獨立，應該要對自己的事情負責，而且無論什麼年紀的小朋友都有要他能夠負責的事。」

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家長過份照顧令孩子失自理能力

有一類家長是過分保護小朋友，順理成章地覺得小朋友太細，不用負責家務分擔，但亦有很多家長甚至成人都沒有想過其實小朋友也有他們的責任。「當他們長大一點後，就沒有這方面的意識，你想想，當小朋友由1歲幾開始，被餵飯至到5、6歲，吃飯時又掛住看電視、手機，也有家長認為：『大人餵佢食，會食多啲。』總是怕小朋友食得少不長肉。」Auntie Van Van說。

但家家有本難念的經，Auntie Van Van知道很難用表面去判斷情況，但承認這的確是過分照顧，也是現時一個很普遍的現象，她說：「當我的學生都可以兩歲幾自己食飯，無理由正常的5、6歲小朋友都要人餵，到底是什麼原因?是否他們真的能力不及?其實問題好複雜，當中牽涉到家庭的動力、家長的配合、老人家、外傭姐姐……很多方面。」

《我會！我會！成為家事好幫手》是Auntie Van Van第一次創作的實用書，她說：「因為我在書入面加入很多應用行為分析去寫，可能你會見到坊間有不少書是講步驟，教小朋友如何做家務，但我這本書的作用是希望讓小朋友明白，家長可以跟進，所以只要跟着書中的步驟去做，我肯定在技巧上基本上是成功。」

建立小朋友做家務的習慣

「這本書不是純粹訓練小朋友做家務，家務只是一個開始的切入點，在人生中，家務是他們第一樣接觸到的事，因為他們從小就留在家中，如果連家務都不能夠負責，你又如何期望他們長大之後負責自己的衫褲鞋襪?或者做風紀、班長、去照顧年幼的小朋友?一直伸延到他長大後有責任心去找工作、對家中有承擔、對社會有承擔……其實我覺得整件事是一個伸延。」

她指這本書最重要不是小朋友如何做家務，而是我們為什麼要建立小朋友做家務的習慣，這是承擔家中部份的責任，如果你看我的引言，你就會明白我是想建立他們的責任心，不是做家務這件事。

如果一開始有個指引，小朋友容易達成目標，產生成功感，試想想，如果一開始就要求小朋友食完整碗飯才可以離開枱，小朋友一開始又未有這個專注力，因為習慣被餵，食飯對小朋友來說是受難的一件事，他又怎會坐定定食飯呢？」

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如果開錯頭，家中孩子已長大了的家長，Auntie Van Van認為家長要重新來，她說：「因為小朋友已經習慣家長在身邊陪讀，所以一開始可能要由10秒開始。先給他一個計時器，跟小朋友說:『你自己做10秒，個鐘一響，我即刻飛撲出來。』家長僅記不要食言，對於比較依賴的小朋友來說，10秒是起點，慢慢可以加時間，但較好的小朋友可以由1分鐘開始，家長要自己估計一下時間。」

Auntie Van Van補充說:「家長要記住做功課是另一件事，如果入邊有是他不懂得的，你又要set up令一個規，要將識的題目先做，之後才一科一科的問，我不會逐題逐題教他。」

不應以獎勵鼓勵孩子做家務

對於有家長喜歡用獎勵計劃鼓勵小朋友做家務，Auntie Van Van並不支持這個方法，她說：「現在的小朋友都很聰明，識得去討價還價，一旦建立了這個系統之後，就會變成講數，這些方法會深化小朋友與你之間的計算，我覺得是一個不好的親子關係。」

她指小朋友想著做這個會得到媽媽爸爸什麼禮物或者著數，如果家中是很富裕，這樣便沒有問題，亦可以盡量滿足小朋友的物慾。「但這是否代表好呢?當將來小朋友成長之後，會面對的社會是這樣，但當他仍然是小時候，家長就不要與小朋友建立這樣物質關係，因為你是孩子的家長，而不是孩子的老闆。你不會想當你病到暈到在床上，你叫他拿杯水給你飲，而他就問你可否俾粒星星或獎勵時，你會感到很激氣嗎?」

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