胡杏兒喜迎第三子！ 仲有邊啲星媽都有3個囝囝？

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-11 13:30

胡杏兒早前誕下細仔李奕宏（Liam），成為三個男孩子的母親。其實娛樂圈有不少星媽育有3個以上的孩子，當中亦有些和胡杏兒一樣是三個男孩子的母親！今次就盤點娛樂圈3仔之母。

胡杏兒

胡杏兒早前誕下細仔李奕宏（Liam），正式成為3孩之母。胡杏兒在IG上發布一家5口的合照表示：「是的，又是男孩！Liam李奕宏來了!」胡杏兒提到這次生產過程較以往辛苦，但丈夫李乘德全程陪伴她進入產房，令她倍感安心，亦曾透露想為丈夫李乘德追女，但照顧孩子始終要悉心照顧與培養，所以誕下第3胎的胡杏兒雖然未能如願但亦同時決定封肚，與丈夫李乘德專心照顧3位兒子的生活。

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葉翠翠

前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，細仔去年2月才出世。去年生日，葉翠翠與三位囝囝穿上母子裝，她抱着細仔、二仔發着呆，而大仔就笑得非常燦爛。翠翠留言寫着：「今年的生日是人生中最快樂，也是最辛苦的一年。有一個好老土的生日願望，就是...世界和平」。

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張栢芝

近年工作重心轉戰内地的張栢芝育有3名兒子，孻子於2018年底出生至今，生父身份從未被披露。與前夫謝霆鋒誕下長子Lucus及次子Quintus，其後於2018年11月，被爆誕下孻子Marcus，Marcus隨母姓，樣貌從未曝光，非常神秘。雖然如此，張栢芝一人湊着三個男孩子，亦非常美滿。