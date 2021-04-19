攤凍晒先可以放雪櫃？呢啲食物唔雪得　媽媽必學剩菜處理貼士

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

疫情以來，大家都習慣留家自煮，媽媽更不時會購入食材存放家中。除了不同食材，當飯後留有剩菜，媽媽也會慣性放進雪櫃。然而，不是每種食物均適宜雪藏，處理剩菜時，更有不少注意事項！

按圖即睇不宜放入雪櫃的食物：

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14種食物不宜放雪櫃

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，亞熱帶蔬果，例如香蕉不宜放入雪櫃，因為會容易變黑，而蜜糖放雪櫃後亦會變硬。另外部分食物則無需要放入雪櫃，例如柚、番茄、薯仔、牛油果。

她又指，瓜類水果，如西瓜、蜜瓜、哈蜜瓜，未切開前不用放入雪櫃，由其自然熟透，味道更佳。「有啲食物會吸味，例如咖啡豆、切開咗既洋蔥、蒜頭、檸檬，放入雪櫃會吸晒啲異味，影響原本嘅味道。另外都唔建議擺酒入雪櫃，尤其是紅、白酒，放喺低溫地方就可以。」

雪藏蔬菜前要做一件事

李杏榆指，把已煮熟的食物放進雪櫃前，必需使用保鮮紙，或者環保膠蓋、玻璃盒等，使食物處於密封狀態。「總之唔會透氣，如果唔係就算放入雪櫃，都會滋生細菌或者散發異味。」

她提醒，把蔬菜放入雪櫃前，宜先去除多餘水份。「最好用報紙包過先，吸走多餘水份。如果菜本身有水份，再擺入雪櫃凍幾日，太凍嘅話會結冰，或者令菜變霉，影響營養價值。另外亦建議食嘅時候先洗乾淨，避免洗乾淨先放入雪櫃，除非諗住今日早上洗，傍晚煮，一日之內煮熟就冇問題。」

按圖即睇剩菜處理方法：

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室溫2小時內要放入雪櫃

當餐後出現剩菜時，許多人會把它們放置在餐桌上，待剩菜變涼才放入雪櫃。但在過程中，剩菜可能已滋生大量的微生物。美國食品藥物管理局（FDA）指出，導致食物中毒的細菌會在室溫下迅速生長，最多放置2小時便要冷藏。如果食物置於炎熱環境中，如高於32°C，則要在1小時內放入雪櫃。

美國FDA亦指出，即使看不見異樣或沒有異味，也不代表剩菜仍然適宜食用，因為烹調過程、保存方式亦影響食物受污染的可能性。為了防止食物中毒，FDA建議剩菜放置雪櫃3至4天便要扔掉，並在密封的容器上標示開始放置的日期。

避免將剩菜放入塑膠容器

處理剩菜時，亦要謹慎選擇容器。以有蓋密封的保鮮盒保存剩菜，可以防止細菌進入，保持食物的水分，並避免剩菜吸收其他食物的異味。

陽明大學環境與職業衛生研究所陳美蓮教授的研究發現，塑膠製的食物盒不適宜盛載剩菜。塑膠容器加熱後會釋出塑化劑（DEHP），並超出每日可攝取量60%以上。研究更指出，即使不加熱，將帶有油份的飯菜放入膠盒，亦同樣會令塑化劑釋出。此外，過度清洗或使用過久，都可能會令膠製食物盒受損並釋出塑化劑。比起塑膠保鮮盒，價格較高的玻璃盒更適合盛載剩菜。除了對健康更安全，亦能通用於微波爐及電鍋，使用時更為方便。

按圖即睇雪櫃分層使用建議

攤凍先可以放雪櫃？

剩菜需待完全冷卻，才能放入雪櫃？有研究指出，食物降至50至60°C，即有些溫熱的手感，便能放入雪櫃。較大份量的剩菜，如一鍋湯，可以將它們分裝成小份量，分開冷藏。

為了徹底殺菌，再次食用剩菜前最好加熱至165°F（74°C），並於一次內食用完畢。如果預料會存放較久，可以直接將剩菜放入冷凍層。若以微波爐翻熱剩菜，加熱完成後，容器餘下的熱力會令剩菜繼續升溫，最好先等待幾分鐘，才將剩菜從微波爐取出，並均勻攪拌。

參考資料：WebMD、陽明大學環境與職業衛生研究所

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