常備食材│推介10種雪櫃必備食物　簡單煮出小朋友最愛家常菜

近日新冠肺炎爆發第4波，政府進一步收緊防疫措施，限聚令收緊至2人，為了減低感染風險，大家都會減少外出留家用餐，隨着下廚的次數增加，家中雪櫃亦要常備不同的食材。

便當達人媽媽Wing Wing指自己一向習慣每次到超市購入額外食材作儲備，不用天天抽時間出去買餸，省下不少時間及腳骨力。當中她推介10款雪櫃常備菜，並介紹由水果至蔬菜、穀物及肉類的儲存方法及煮法，讓大家足不出戶也可以吃到美味家常菜。

攝影：許珞珩（部分圖片由受訪者提供）