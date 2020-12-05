常備食材│推介10種雪櫃必備食物　簡單煮出小朋友最愛家常菜

撰文：許珞珩
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近日新冠肺炎爆發第4波，政府進一步收緊防疫措施，限聚令收緊至2人，為了減低感染風險，大家都會減少外出留家用餐，隨着下廚的次數增加，家中雪櫃亦要常備不同的食材。
便當達人媽媽Wing Wing指自己一向習慣每次到超市購入額外食材作儲備，不用天天抽時間出去買餸，省下不少時間及腳骨力。當中她推介10款雪櫃常備菜，並介紹由水果至蔬菜、穀物及肉類的儲存方法及煮法，讓大家足不出戶也可以吃到美味家常菜。
攝影：許珞珩（部分圖片由受訪者提供）
按圖即睇Wing Wing推介10款家中常備食材：
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Wing Wing約在三年前轉為全職家庭主婦，希望有更多時間與家人相處。建立了Facebook專頁及個人網誌內分享食譜，去年推出著作《可愛造型便當》，與家長分享300個食譜，今年亦推出新作《從餐桌到辦公室的簡單有營料理》。
Wing Wing約在三年前轉為全職家庭主婦。
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李杏榆提醒家長可以其他湯底取代調味料包，或在煮麵後加入半包味粉，但只限7歲以上的小朋友。李杏榆建議，家長可以用以下麵類代替油炸即食麵：