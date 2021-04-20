陪月員價錢2021｜收費可高達8萬！新手反有4大優勢　即睇請人貼士

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-20 20:30

媽媽產後元氣大傷，但既要照顧新生嬰兒，又要調理自己身體，實在讓媽媽們應接不暇，不少家庭都會物色陪月員，但坊間陪月員的收費和服務內容相差甚遠，到底媽媽應該如何選擇？ 今次為大家整理陪月員最新收費參考，並邀請到香港母嬰教育中心創辦人和導師楊雅儀（Zoe）分享聘請陪月時要注意的事項。

陪月員對媽媽情緒起重要影響

很多人以為陪月員只是為初生嬰兒換片、餵奶，間中為產後媽媽煮補品，工作看似輕鬆，但其實當中不少工作都難以由四大長老和工人姐姐代勞。

***按下圖即睇陪月員的日常工作***

除了照顧產後媽媽和嬰兒的起居飲食，香港母嬰教育中心創辦人楊雅儀表示媽媽在產後一星期的身體和精神最為疲倦，家人也未必適應有新成員加入，容易產生摩擦，而陪月員便可擔任協調和情緒輔導的角色，此外如家中有其他小朋友需要照顧，媽媽也傾向請陪月減輕負擔。

事實上，陪月員工作繁重，也需付出無限耐心；生產前一個月要了解媽媽的喜好及生活習慣，之後準備炒米茶、薑醋、薑水，再接產後媽媽出院，並按需要煲上奶湯水和溫補膳食等，當然還有貼身照顧嬰兒起居飲食，工作絕不輕鬆！

價格相差6萬以上 新手陪月反而受歡迎？

陪月員工作時間一般分為8小時和24小時，24小時陪月收費由每月4萬至8萬元不等，僱主亦需提供休息時間和空間給陪月員，若家中有其他成員和工人姐姐照顧產後媽媽，一般聘請8小時陪月就足夠，價錢由1.8萬起。

陪月員收費因服務時間、經驗、口碑和相關技能而有很大出入，楊雅儀指出懂得急救、催乳、紮肚、中醫食療甚至情緒輔導的陪月員較受歡迎，因此她們收費也較高。

資深陪月員收費也自然較高，以8小時工作為例，資深陪月一般由月薪2.4萬起，楊雅儀表示也聽聞有人收費3.2萬至3.8萬元，不過很多媽媽傾向找新手陪月（曾照顧嬰兒數目為5個以下，年齡大約30-40歲），不只價錢實惠還有多個優勢！

資深陪月好有經驗，對湊BB也有自己一套的方式；至於新手陪月有熱誠啲，溝通易啲，亦好易話為，加上年輕有精力啲，24小時都接到。 香港母嬰教育中心創辦人楊雅儀

陪月員價錢2021 (收費只供參考)

事前與陪月溝通好工作內容 催乳非份內事

坊間不時聽聞黑心陪月，例如工作散漫、「打斧頭」等，因此很多媽媽都會經朋友介紹和中介公司請陪月，感覺更安心，楊雅儀表示中介公司會先向僱主收取訂金，並在工作期後才發還僱員（陪月員），避免陪月員臨時失約的情況，而且會安排見面和簽約保障雙方，假如媽媽在工作期內不滿意陪月員的表現，中介公司亦會按情況另覓其他合適人選。

***按下圖即睇聘請陪月常見問題***

最後楊雅儀提到，有些媽媽因對陪月員認識不足，或是欠缺溝通造成誤會：「陪月主要工作係照顧媽媽同BB，所以唔會幫手做屋企家務、煮全屋食物同手洗BB冬天厚衫等。」很多人以為陪月應為媽媽催乳按摩，幫助餵奶，但原來這也非正常份內事，楊雅儀表示：「當然你合約上可寫清楚要求催乳，但我哋都唔建議，因為按摩時間至少要45分鐘至一個鐘，陪月員喺8個鐘內要湊B煮媽媽膳食餵奶換片，其實都無時間，所以先有催乳師呢個行業——陪月同催乳係要分開做。」

正因為陪月工作忙碌，楊雅儀笑著提醒媽媽們不要對月子餐的味道和賣相有太大期望，一方面是產後媽媽的口味宜清淡，另一方面是陪月工作時間有限，實在無法餐餐煮擺盤精美的「九大簋」，說到底請陪月前最重要是充分溝通，避免造成誤會。

香港母嬰教育中心創辦人和導師楊雅儀（Zoe）

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***按圖即睇十大黑心陪月劣行***

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按圖即睇應該點揀陪月：