陪月｜10大黑心陪月劣行逐個數　「打斧頭」衞生意識差、工作懶散

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

俗語云「坐月坐得好，一世無煩惱」，產後雖元氣大傷，但只要新手媽媽有充足休息，揀選正確食物進補，很快便可恢復身體狀態，甚至解決「做女」時痛經、血虛等問題。 所以對忙碌又缺乏經驗的媽媽來說，物色好陪月員十分重要，可惜坊間有些害群之馬，Facebook群組「香港陪月黑名單」便揭發有陪月員懶散遲到、「打斧頭」，嚴重者更居然粗魯對待初生嬰兒，失手讓BB跌落地下，令人髮指！

常見陪月劣行——不講衞生

初生嬰兒免疫力低，陪月員入屋即時徹底清潔雙手甚至換衫是基本常識，然而「香港陪月黑名單」FB群組經常有人分享，陪月員入屋後沒有立即用梘液雙手，又不戴口罩，或者戴口罩時與BB相靠太近，容易將病菌傳播到BB身上。

初生嬰兒免疫力較低，加上疫情反覆，陪月員應更注重個人衞生。（unsplash）

其他衞生意識差的例子還有：將食物放在地下、把抹完大便的清潔棉和尿片直接掉在地下不理、換片後不洗手便直接處理食物和餵奶等，枉論現時疫情襲港，衞生意識薄弱的陪月員實在令媽媽非常憂心！

***按圖即睇十大黑心陪月劣行***

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媽媽最怕！用毛巾綁住BB手腳和嘴險喪命

懶散遲到、「打斧頭」事小，最令媽媽們擔心就是請到經驗不足的陪月員，「香港陪月黑名單」有人分享陪月員不懂幫BB沖涼，用過熱的水令BB皮膚通紅和大叫大喊，沒有準備所有物品便幫BB脫去所有衫，讓BB受涼，反轉BB洗背脊，令BB被逼飲下幾口沖涼水，每次沖完涼浴室就像打完仗般混亂，還要新手媽媽或工人姐姐善後；有些陪月抱BB時不會托住他的頭、掃風手勢錯誤、懶得換尿片，一天只換一次等……

幫BB沖涼時稍有不慎，後果可大可小！

早前有人投訴，曾經有陪月員趁她不在家時，用毛巾綁住BB手腳不讓他動，又用毛巾扎緊奶咀在BB口不讓他叫喊，這些事都是家務姨姨後來告訴新手媽媽，新手媽媽得知後極驚訝，表示假如BB被封口時嘔奶，必定有生命危險！這位新手媽媽又敘述有次和陪月員推BB出街散步，陪月員竟推翻BB車，兒子未扣好安全帶，頭部落地，陪月員卻反指她的BB車很難推！

不慎將BB推落地下，居然反指BB車有問題？（相中非當事人及其嬰兒）（unsplash）

由於現時陪月員並無特定法例監管，亦沒有發牌制度，新手媽媽們找陪月前必先做好功課，避免找到黑心陪月！

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按圖即睇應該點揀陪月：