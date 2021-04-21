一文睇清10間熱門中學21/22插班收生詳情　做深一年題目準備筆試

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-21 07:00

香港直接資助學校議會主席陳狄安指，學生去海外留學而退學的情況在直私學校中是相當普遍的，以直資學校學生為例，其實不少家長早已預備小朋友到某個年齡後便會送其出國讀書，不排除疫情或社會狀況加速了他們的行動，而結果便導致了不少學校出現插班名額。

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中學插班筆試準備可做深一年題目

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang表示，針對現時部分直資中學出現的空缺，以女拔為例，如現時就讀中一至中四的女學生本身在學業、運動或音樂等方面有超卓的表現，便值得考慮申請。

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在插班過程中，必然會先有筆試作為了解學生的學術水平是否適合在有關學校就讀，其次便需要透過面試了解學生性格、態度和能力，是否配合學校教學方針。如果家長希望提高子女成功機會，當投考學術程度較高的學校時，很多時候需要準備程度深一年的題目練習。

最後Ian Tsang強調，一般在中學階段要考慮插班轉校，應該先了解子女適應能力方面是否理想，因為在學期中轉校，需要較高的適應能力和社交能力，才能盡快融入新環境。預計今年插班生學額的競爭會相對激烈，雖然每一年類似申請情況的人數都不少， 但今年受到傳媒廣泛報導，自然會更多人留意。

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