6歲女童疫情下設計桌遊卡解悶　即將眾籌量產　設計師：完成度高

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-14 18:28

去年小朋友在新冠肺炎的期間，學校停止面授課程，又要留家抗疫，失去了平日和朋友玩耍的樂趣。6歲女童因為太沉悶，就繪畫了一套桌遊卡，獲得設計師的青睞，決定製成一套真實的商品，讓其他小朋友都享受到桌遊的樂趣。設計師大讚遊戲卡的完成度十分高，難以想像是出自6歲小朋友之手。另外，亦有2位小朋友設計的商品即將面世，為幼兒設計出實用的物品。 攝影：黃寶瑩

小朋友的想像力是天馬行空，但亦有細致的觀察能力，兩者結合便創作出既有創意又實用的物品。香港設計師協會早前舉辦「No Kidding!兒童設計思維大獎2020」並順利評選出不同獎項，得獎的小朋友得以和專業設計師合作，參與產品的研發過去、改良和測試，把意念正式變成實體，並有機會推出市場，讓大眾都能夠認識和使用。

6歲呂海藍（左）和設計師Tryde（右）一起改良設計，希望日後推出市面，讓更多小朋友玩到這款遊戲。

6歲女童設計桌遊卡 設計師：估唔到咁完整

6歲的呂海藍在留家抗疫期間感到十分沉悶，她媽媽透露女兒很愛做手工藝，家中也設有一個材料櫃，讓她隨時拿到手工紙和顏色筆發揮創意。有天，海藍和媽媽一起做手工，她一邊畫遊戲卡，一邊解說遊戲的玩法。「我覺得佢諗得好仔細，一步步咁教我玩，玩法又好合理，我就寫低。」海藍媽媽說。

海藍以喜愛的雪糕為創作意念，「儲齊3杯雪糕就贏，但有『太陽』可以曬溶，你又可以拎『雪櫃』同膠紙保護自己啲雪糕」。小海藍向記者解釋玩法時，表達亦相當清晰，「我仲想加2張新卡，用風扇吹瀉你啲雪糕，就要用『沖涼』卡，哈哈哈！」

她在完成第一套遊戲卡之後，媽媽就幫她用卡片的方法印製了二十多套，再寄給朋友們試玩。「朋友好好，佢哋玩完寄返信多謝我哋，又畀啲意見我哋。」媽媽說。她又把海藍的創作遞交比賽，結果獲得設計師的青睞，準備眾籌發行，希望讓更多人認識這個桌遊，分享快樂。

+ 3 + 3 + 3

一直和海藍溝通的平面設計師Tryde讚嘆小海藍的創意：「估唔到6歲小朋友諗出嚟嘅遊戲完成度咁高，諗埋點贏、有咩攻勢同防守，其實玩法上已經十分完整。我只係同佢商量整靚啲，用唔同質地整到立體。」而用眾籌的方式，是期望利用這個方式讓更多人認識和支持這位小女孩。

海藍（左）、予心（中）和Desmond（右）都有機會把自己的設計變成實體，並推出市埸。

小男孩設計智能顏色辨認筆

10歲男孩Desmond很喜歡編程和積本，他媽媽透露兒子的主意多多，曾在家中自砌出一個「抆紙巾機械人」，又常常追問「你有咩想我發明呀？」，創造力和行動力也一百分。

當知道有比賽時，Desmond便用積木和程式嘗試「實體化」自己的意念，幫助色盲和色弱的人士辨認顏色。比賽後，設計師Gary亦很欣賞他的設計，指Desmond的設計和編程也令作品具有可行性，以小學生而言，已十分令人喜出望外。「雖然產品最後因為解決唔到複雜嘅病理學問題，而轉為幼兒學習顏色、形狀同語文，帶來教育意義。」設計師Gary說。

Desmond亦十分喜歡自己的設計改良後的實物，「我鍾意貓頭鷹，我原本以為整唔到可以寫字，但而家可以寫到藍色同紅色，又有我個名」。他指，希望之後在編程著手，可以教導幼兒更多種語言和知識。

冠軍女孩：設計師啟發我

而是次比賽的冠軍陳予心設計給幼兒的餐具手環，和專業設計師商量之後，改良了用料，更在外觀上花了心思，用幼兒喜愛的圖案做裝飾，例如海豚、星星，令設計更美觀。「我諗過用閃粉，因為覺得好靚，不過設計師話小朋友可能會放入口，改用漸變色一樣好靚。我覺得佢講得好啱，啟發我要喺人哋角度諗多啲。」她說。

而設計師則認為，予心的設計提供了另一個小朋友的設計角度，「設計用色不再用性別區分，而是用感官探索為主」。

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