寶達邨奪命火疑鋰電發熱短路　避免意外專家教路爸媽留意8件事

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-21 21:00

秀茂坪寶達邨4月16日凌晨發生4死2傷火警慘劇，警方調查後相信，客廳一張電動按摩椅的鋰電充電池發熱，短路後起火，並蔓延至梳化、鞋架及雜物櫃為主因。雖個案中的鋰電池按摩椅不常見，但鋰電池卻圍繞着我們的日常生活，上至手機下至美容護理電子產品都含有鋰電池，作為家長可如何避免發生意外？

按圖即睇鋰電池產品注意8件事：

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鋰電滿電危機性更高

香港專業教育學院工程系講師何建勳指，現今鋰電池應用廣泛， 例如有一般電器及電腦設備產品、手提式電鑽、電動螺絲批、 個人護理及健康電器產品和智能腕錶，手帶等等。而鋰電池的確會較容易發生意外導致火警發生，當意外出現時，短短數秒內溫度可高達至超過500度攝氏。

一般來說， 鋰電池應避免過度放電及過度充電，在充滿電的狀態下較危險。 由於 ，鋰電池結構是用薄膜分隔開正極和負極， 當薄膜出現問題或破損的狀態下就會產生內部短路的情況， 這時就會發生著火的情況。

鋰電最怕高溫與碰撞

香港大學電機及電子工程系副教授龐敏熙提醒家長，除了最常見的手提電話外，其實任何不需插入電插頭的產品都可能有鋰電池. 例如手提吸塵機、電動滑板車和某些玩具等. 鋰電池體積小，容量大，很受歡迎，但電池容量越大就越危險 。

鋰電池特別怕高溫，所以無論在充電或放電期間都不能讓電池溫度高於60度。特別不要把大容量的鋰電池放在汽車裏任由車輛在太陽下曝曬。因為在太陽曝曬下車內的溫度可以高達80度， 若有鋰電池的產品例如手機就會發生危險。另外，電池如果被硬物擊穿，亦有可能導致內部短路而發生火警。所以電池應該要有堅固的外殼，以防跌撞損毀電池 。

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充電器比充電線重要

在使用鋰電池產品的安全上，充電器的品質尤為重要，特別是充電電流要配合電池。龐教授解釋，鋰電池充電過大會產生高熱導致危險。一般合規格的充電器會有保護裝置，防止電流過大，同時亦會檢測電池溫度，以免過熱。在充電時保持電池遠離易燃物品 ，以免電池著火會引起火災。尤其是給大容量電池充電時，最好不要長時間無人處理， 除非你對電池及充電設備有相當信心。

因此最重要的是充電器會沒有保護裝置，何講師認為，如果充電器在設計裏有保護線路系統，充電線能造成的影響不大。

購買鋰電池產品最忌「貪平」

龐教授分析，鋰電池起火的原因大部份是因為陰極陽極短路所致。短路情況有分內部短路和外部短路兩種， 而最麻煩就是電池內部短路 。

電池內部陰極陽極之間有一層薄膜相隔， 這層薄膜在電池的運作及保護上都有關鍵性的作用。這薄膜如果破損則可能導致內部短路。 這層薄膜是技術產品，品質好的價錢會比較貴。此外在電池生產方面需要潔淨室以防塵埃沾污薄膜，產生弱點。但是問題在於有些產品為了降低價錢，採用不合規格的薄膜，或不正確的生產程序，會令到電池有弱點而日後產生危險。

鋰電池不可以過充亦不可以過放。避免任由電池長期放電， 必須要保持最低儲電狀況，否則會損害電池，縮短壽命。 品質好的電器會在電池完全放電之前切斷線路，以保護電池，因此千萬不要因為價錢便宜採用劣質產品。

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