鮮魚行學校迎學生回校推獎勵計畫　校長：想學生能夠照顧家人

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-08 07:30

位於大角咀的鮮魚行學校早年一度因收生不足而面臨殺校危機，但近年卻被推舉為推選為Happy School。校長施志勁表示想營造一個愉快的校園環境，讓學生能夠輕鬆、放鬆地學習，亦希望學生能夠成為一個「能夠照顧家人的人」，而推出連串獎勵計劃，讓學生用努力換取食物、日用品，幫助家人。 （攝影：歐嘉樂、部分照片由學校提供）

鮮魚行學校小一課室在學生上網課的期間，悄悄出現一朵朵七彩繽紛的大花花，學生回到學校紛紛大呼「好靚呀！」。3M香港和鮮魚行學校合作舉辦「等你哋返嚟」計劃，以紙花藝術把一年級課室布置成大自然繽紛花園一樣，校長施志勁表示：「揀小一課室主要係因為一年級學生由幼稚園升上嚟，佢哋未習慣小學校園，返到嚟見到咁多好似大自然嘅花花裝飾，上堂都開心啲！」施校長亦指出，疫情下基層學童長期困在狹小蝸居，猶如「困獸鬥」，回到學校絕對是件快樂的事。

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近年鮮魚行學校被家長們推選為Happy School，施校長表示想營造一個愉快的校園環境，讓學生能夠輕鬆、放鬆地學習，亦希望學生能夠成為一個「能夠照顧家人的人」。「我唔使學生做律師醫生，淨係希望佢哋做能夠照顧到屋企人嘅人，所以我哋學校有獎勵計劃，而且唔係淨係睇學業，希望學生能夠用努力換取食物、日用品畀屋企人。」學校有各種獎勵計劃，包括「品德之星」、「進步之星」、幫助別人的可獲「導學之星」，學生透過獎勵換取食物、日用品「我哋想學生覺得，係自己嘅努力幫到屋企人，明白自己嘅努力係有用處。」

鮮魚行學校校長施志勁不用學生成為醫生、律師，只希望學生能夠成為一個「能夠照顧家人的人」。（攝影：歐嘉樂）

除了獎勵計劃，學校每逢節日都會派發物資給學生及家長，「復活節我哋就準備咗一包防疫物資送畀家長，平時有人捐贈物資，我哋都會立刻分配再分畀家長。」

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