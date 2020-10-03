小一面試直擊│陳守仁小學首輪面試 　不設集體活動考中英文生字

受新冠肺炎疫情影響，多間直資及私立小學已改變面試形式，首輪面試以拍片取代面見，而保良局陳守仁小學今年的面試模式不變，以面見評核考生，昨日（2日）是學校第一輪面試的首日，不少考生也是首次進行面試，家長也份外緊張，不少人更比面試時間提早到場，在校門外等候。

保良局陳守仁小學屬直資男女校，今年報名人數約7300人，學校只收取165名學生，平均約44人爭一個學位。受疫情影響，今年的面試不設集體活動，以往的合作填顏色等活動也取消了，整個面試過程都是老師以一對一的形式問答，考生安靜地在課室等候叫名。

今年面試內容如下：

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報名人數：約7300人

取錄人數：165名學生

競爭人數：約45人爭一個學位。（與上年度相約）

面試次數：保良局陳守仁小學共有三輪面試；約600人可以進入第二輪面試，約400人可以進入第三輪面試，屆時會由校長或副校長向家長傾談小朋友之前次的面試表現。

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